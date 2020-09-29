Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten, erkeklerden 8 bin 816'sına Yusuf, 7 bin 713'üne Eymen, 6 bin 857'sine Miraç, kız bebeklerden de 13 bin 420'sine Zeynep, 8 bin 586'sına Elif, 6 bin 886'sına Defne ismi verildi. Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'da kız ve erkek bebeklere en çok verilen 30 isim şu şekilde: