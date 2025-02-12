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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları - Futbol Haberleri

        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Nesine 2. Lig 22. ve 23. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 20. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 9 maç belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:01
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        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

        Nesine 2. Lig 22. ve 23. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 20. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 9 maç belirlendi.

        Nesine 2. Lig 22. Hafta

        12 Şubat Çarşamba

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

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        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - İskenderunspor A.Ş (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 20. Hafta

        15 Şubat Cumartesi

        Nesine 3. Lig 3. Grup

        14.00 52 Orduspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor (HT Spor TV)

        Nesine 2. Lig 23. Hafta

        16 Şubat Pazar

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 İskenderunspor A.Ş. - Kepez Spor Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Motolux 68 Aksarayspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

        14.00 Somaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 20. Hafta

        16 Şubat Pazar

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Belediye Kütahyaspor - HG Hospital Kahramanmaraş Spor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Smart Holding Çayeli - Tire 2021 Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4.Grup

        14.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Denizlispor (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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