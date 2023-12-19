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        Haberler Ekonomi Otomobil İstasyonlarda 17 bin yazar kasayı yeniledi - Otomobil Haberleri

        İstasyonlarda 17 bin yazar kasayı yeniledi

        Akaryakıt istasyonlarında eski nesil pompa yazar kasaların değişimi için son döneme girildi. Ödeme sistemleri şirketi Token Finansal Teknolojiler, geliştirdiği yeni nesil pompa yazar kasa Beko 1000 TR ile 17 binden fazla cihaz montajı gerçekleştirdiğini duyurdu. Token Finansal Teknolojiler'in Platform & Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Dikici, "Yeni nesil pompa yazar kasa dönüşümünde her iki akaryakıt istasyonundan biri tercihini Beko 1000 TR pompa yazar kasadan yana kullandı ve bu da bizi liderliğe taşıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:50
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        İstasyonlarda 17 bin yazar kasayı yeniledi
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        Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu (VUK) 527 tebliği doğrultusunda mevcut pompa yazar kasaların 2024 Ocak ayı sonuna kadar yeni nesil pompa yazar kasalar ile değiştirilmesi zorunluluğu üzerine değişim hızlandı.

        Bu tebliğ doğrultusunda ilk ürünü çıkaran ve 17 binden fazla cihaz montajı gerçekleştiren Token Finansal Teknolojiler’in Platform & Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Dikici, "Yeni nesil pompa yazar kasa dönüşümünde her iki akaryakıt istasyonundan biri tercihini Beko 1000 TR pompa yazar kasadan yana kullandı ve bu da bizi liderliğe taşıyor. Özellikle Opet ve BP gibi sektörün en büyük firmalarının acenta istasyonlarında tercih ettiği Beko 1000 TR Yeni Nesil Pompa Yazar Kasa, Türkiye’de entegre pos ile pompa yanında ödeme deneyimi sağlayan ilk yeni nesil pompa yazar kasa olma özelliğine sahip" dedi.

        Yapılan açıklamaya göre, entegre POS’u sayesinde, müşterilere markete girmeye gerek kalmadan araçlarının yanında ödeme imkânı sunan Beko 1000 TR, bu özelliği ile ayrışıyor. Bu sayede bebek veya evcil hayvanı ile seyahat eden ve onları arabada yalnız bırakmak istemeyen yolcular için oldukça pratik bir çözüm sunulmuş oluyor.

        Dahili SIM kartı ile ücretsiz 4G internet bağlantısı sayesinde kesintisiz kullanım sağlayan cihaz, dışarıda ödeme özelliği dışında, Beko 400 TR Android POS ile otomatik veri akışı sayesinde, market içerisinde hızlı akaryakıt ödeme deneyimi sunarak satış sürecini hızlandırıyor.

        EPDK lisanslı tüm pompa ve otomasyon markaları ile uyumlu cihazın, Türkiye’nin en geniş servis ağı ile 500’den fazla uzman ekiple ücretsiz montaj hizmeti bulunuyor.

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