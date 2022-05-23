“Sigorta Kıymet Bilmektir” ilkesine bağlılıkla çalışan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 100 yıllık tarihi haritaları Galataport’ta sergiledi. Kartograf Jacques Pervititch tarafından hazırlanan, İstanbul’un çeşitli semtlerini gösteren ve bugün eser niteliği kazanan haritalar, görkemli tarihi eserlerini, kamu binalarını ve dönemin yaygın mimari unsuru olan ahşap yapıları kayıt altına alıyor.
Sigorta şirketlerini tek çatı altında toplayarak tüm risklere karşı ortak çalışma imkânı sunan ve TSB’nin öncülü kabul edilen ‘ilk sigorta birliklerimiz’ tarafından başlatılan bu yoğun çalışma, 1950’li yıllara kadar devam ettirildi. Bir süre sonra kullanımdan kalkan eserler, çeşitli koleksiyonerler tarafından korunarak günümüze kadar ulaştı. Sergi açılışında konuşan TSB Başkanı Benli “Bugün, TSB arşivlerinde korunmaya devam eden bu ‘kıymetler’, uzmanların kullanımına sunuluyor. Sigorta Haftası vesileyle bu arşivin bir bölümünü gün ışığına çıkarmak, kıymetlerimizi uluslararası katılımcılarla paylaşmak bizim için gurur vesilesi” dedi. Doç. Dr. Sedat Bornovalı’nın küratörlüğünde hazırlanan “Sigorta Haritaları Sergisi”, 1920’li yıllardan 1950’ye uzanan süreçte hazırlanan 200 haritadan 18 tanesine yer veriyor.
TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ
TSB tarafından düzenlenen 11. Sigorta Haftası etkinlikleri, iki gün sürecek Uluslararası Sigorta Zirvesi ile devam edecek. Tüm dünyadan sigorta sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla ve “Sigortacılığın Geleceğini Yeniden Tanımlamak: Yeni Fırsatlar” temasıyla düzenlenen Zirve, önemli bir iş birliğine de ev sahipliği yapıyor.
TSB Başkanı Benli açılış konuşmasında bu iş birliğinin detaylarına da değindi: “Türkiye sigorta sektörü adına TSB, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’daki sigorta sektörünün ve sigorta pratiklerinin geliştirilmesine destek olmak, teknik uygulamalara ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına zemin sağlamak üzere bir platform kurulması için ilk adımı atacak. Üye ülkelerin sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek törende imzalanacak Mutabakat Zaptı, Türk dünyasındaki iş birliği için ilk resmî adım olacak.”
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