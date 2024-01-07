İstanbulspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor
32' Muammer Sarıkaya | 6' ve 34' Cengiz Ünder
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
İSTANBULSPOR: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi
YEDEKLER: Mücahit, Delli, Vefa, Coly, Bartu, Özcan, Mendy, Sambissa, Traore, Emir Kaan
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Yakın
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Furkan, Samet, Yusuf, Bartuğ, King, Emre, Kent, Umut, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında.
EKSİKLER...
* Fenerbahçe'nin iki savunmacısı Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti.
* Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Fred, mücadelede forma giyemeyecek.
* Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao ve uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da İstanbulspor maçının kadrosunda yer almıyor.