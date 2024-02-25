Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4'üncü sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 12 puanla 20'nci ve son basamakta bulunuyor. Peki, İstanbulspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?