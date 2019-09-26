İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe yol açtı. İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli'de de hissedilen deprem vatandaşları sokaklara döktü. Peki İstanbullular deprem anında ne yapılması gerektiğini biliyor mu? İstanbullular bugün deprem anında ne yaşadı, ne yaptı? HT Stüdyo sordu, vatandaş cevapladı...