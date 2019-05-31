İstanbullu Gelin 87. son bölümü ile izleyicisine veda ediyor. Peki, İstanbullu Gelin neden bitti? Star TV ekranlarında her cuma akşamı yayınlanan Süreyya ile Faruk'un aşkını anlatan İstanbullu Gelin bu akşam son kez izleyicisinin karşısına çıkıyor.

İSTANBULLU GELİN NEDEN BİTTİ?

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan İstanbullu Gelin bilindiği üzere Hayata Dön adlı eserden uyarılanmıştı. Dizinin final yapmasının sebebi ise kanal ve yapım şirketi tarafından alınan karar oldu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM NE OLDU?

Esma, Garip'siz yaşamanın ağırlığı ile iyice kötüler ve onun için de beklenen son gelir. Konak için ve Bursa halkı için Esma Sultan'ı uğurlamak kolay olmayacaktır. Esma için ise bu bir veda değil bir kavuşmadır.

Esma'nın ölümü sonrası Boran'ların hayatında bir çok şey değişmiş olsa da Esma'nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır.