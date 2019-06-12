Belbim ile Migros arasında 10 Ocak'ta imzalanan protokolle İstanbul'daki tüm Migros, Migros Jet, 5M ve Macrocenter mağazalarından banka hesap kartı, kredi kartı veya nakit ile herhangi bir ek bedel ödemeksizin İstanbulkart satın alma ve TL yükleme işlemleri yapılabilirken, artık İstanbulkartlar'la yapılan alışverişlerden puan da kazanılabileceği açıklandı.

Uygulamanın İstanbul’daki Migros, Migros Jet ve 5M dahil olmak üzere 415 mağazada başladığı aktarıldı. Söz konusu yükleme ve alışveriş imkanının, BELBİM’e ait tüm kartlar için geçerli olduğu bildirildi. Bu kapsamda, uygulamadan 18 milyonun üzerindeki İstanbulkart kullanıcısı yararlanabileceği belirtiliyor.

DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILACAK

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, "Money üyelik sürecinde olduğu gibi, ilk alışverişlerini takip eden 1 ay içerisinde İstanbulkart’ını Money programına kaydettiren müşterilerimiz, alışverişlerinden Money de kazanabilecek. Dileyen müşterilerimiz kasalarımızdan talimat vererek kazandıkları Money’lerini İstanbulkart’a TL olarak aktarıp ücretsiz yolculuk yapabilecek" dedi.

Migros müşterilerinin Money hesaplarında biriken Money’leri İstanbulkart’larına TL olarak aktarabildiklerini kaydeden Rodoslu, "1 Money karşılığı olarak 1 TL aktarım yapılabiliyor. İlk etapta İstanbul’da başlattığımız uygulamayı diğer şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.