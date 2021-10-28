İstanbulkart güncellendi!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olan BELBİM tarafından sunulan İstanbul Kart mobil uygulaması güncellendi. “İstanbul Seni Seviyor” konseptli yeni marka kimliğiyle yenilenen İstanbulkart Mobil’in tasarımı ve kimliği güncellenirken, uygulamaya dikkat çekici bir çok yeni özellik de eklendi.

Parmak izi ve yüz tanıma ile giriş özelliğinin yanısıra kampanyalar ve haberler ile yenilenen uygulamaya gelen en büyük yeniliklerden biri ise daha önce Android sürümünde yer alan NFC ile talimat ve vizeleme işlemlerinin iPhone’larda da yapılabilir hale getirilmesi oldu.

Bu özellik ile kullanıcılar, daha önce talimat yükleme noktalarında gerçekleştirebildikleri yükleme etkinleştirme özelliklerini akıllı telefonlarıyla yapabilecek.

'İSTANBULKART MOBİL'E HANGİ YENİLİKLER GELDİ?

İstanbulkart Mobil uygulamasına gelen tüm yenilikler şöyle:

- Dijital karta abonman yüklenebilme özelliği sağlandı.

- Login işlemlerindeki eski şifre ve pin yerine sadece 6 haneli rakamlardan oluşan tek şifre ile giriş yapılabiliyor.

- Uygulama ikonuna tıklandığında şifre istenmiyor. Şifre girilmeden kampanyalar genel duyurular görülebiliyor. Kişisel veriler ile ilgili işlemler için şifre isteniyor.

- Login işleminde e-posta yerine telefon numarası uniq bilgi olarak kullanılmaya başlandı. Üyelik işlemlerinde e-posta isteğe bazlı doldurabiliyor.

- Parmak izi ve yüz tanıma ile fast login işlemi yapılabiliyor.

- Başarılı/başarısız son 5 giriş işlemi gösteriliyor.

- Ticari elektronik ileti izni kanal bazlı alınıyor.

- Kampanya katılımı, takibi, ödüllendirme işlemleri yapılabiliyor. Duyurular gösteriliyor.

- iOS için NFC entegrasyonu yapıldı. Talimat aktarımı, bakiye sorgulama işlemleri NFC ile yapılabiliyor.

- Vizeleme işlemleri yapılabilecek. Vizeleme bedeli İstanbulkart içindeki bakiyeden düşecek şekilde olacak.

- Vizeleme talimatı NFC ile yüklenebilecek.

- Push ve in app mesajlar atılabilecek.

- Mobil uygulama değerlendirme sayesinde yıldız verilebilecek ve yorum yazılmak istenirse store’a yönlendirilecek.

- Sözleşmelerin istenildiği an görüntülenebilip okunabileceği “Sözleşmeler” menüsü oluşturuldu.