İstanbul’da yaz Fişekhane’de geçecek

200 yıllık tarihi geçmişiyle Fabrika-i Hümayun Fişekhane, dünya standartlarında yapılan restorasyon ile İstanbul’un kültür-sanat, lezzet ve yaşam haritasındaki yerini aldı. Yaz boyunca açık havada sürecek etkinlikleriyle genç, yaşlı herkes Fişekhane’de kendisinden bir şeyler bulabilecek.

İstanbul Boğazı’nın girişinde, Kennedy Caddesi sahil yolunda kültür-sanat, lezzet ve eğlence severler için artık yepyeni bir buluşma noktası var. Osmanlı’nın en önemli endüstri miraslarından birisi olan Fabrika-i Hümayun, 170 yılı aşkın bir süre kamunun kullanımına kapalı kaldıktan sonra, dünya standartlarında bir restorasyon çalışmasıyla yeniden şehre kazandırıldı. Fişekhane, tarihi atmosferi modern mimari ile birleştirerek İstanbul’a yeni bir soluk getiriyor. Geniş açık alanları, kültür-sanat etkinlikleri, seçkin gurme restoranları, artizan lezzetleri, ulaşım kolaylığı ve tarihi atmosferiyle İstanbul’da turistik ve görülmesi gereken mekanları arasında ilk akla gelen Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi yerlerle birlikte ‘İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerleri’ listesinde yer alıyor. Fişekhane, yaşamın her alanını kucaklayarak, şehrin yeni buluşma noktası olma yolunda öne çıkıyor.

Yeni nesil yaşam merkezi anlayışı çerçevesinde, dünyada harika yaşam alanı olarak örnek gösterilen yerlerden ilham alınarak tasarlanan Fişekhane, gelecekteki ‘iyi yaşam’ algısına da yön veriyor. Multidisipliner bir kültür programı çerçevesinde şekillenen Fişekhane, sakinleri ve iş paydaşlarıyla etkileşim içerisinde kültürel faaliyetler, gösterimler, konserler, görsel ve işitsel performanslar, yemek festivalleri, kreatif toplantılar ve benzer etkinliklerin geliştirilebileceği bir mekân olarak tasarlandı. Yaratıcı endüstrilerin gelişimine, kültürel paylaşımlarla yenilikçi üretimlere katkı sağlamayı hedefleyen Fişekhane’de, organik lezzetlerin yer aldığı pazar yerinden imza restoranlara, kafelere, sinemaya, tiyatro, sanat, spor salonu, okul ile açık alanlarında bölgenin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

MÜZİK, SANAT, LEZZET DOLU BİR HAZİRAN

Normalleşme adımlarıyla yeniden hareketlenmeye başlayan şehir hayatı için müzikten sanata yeme-içmeden spora kadar zengin seçenekler sunan Fişekhane’de herkes kendisinden bir şeyler bulabiliyor. 23 Haziran itibarıyla açık havada swing, jazz, latin müziğin temsilcilerinin performans sergileyeceği buluşma merkezinde, ziyaretçiler artizan tatlardan dünya mutfaklarına kadar geniş bir yelpazedeki lezzetler eşliğinde yazın tadını çıkaracak. Serra Erkoç, Flapper Swing, Uninvited Jazz Band, Ata Marin Band, Manuş-u Ala, Cafe Cubano, Alper Kargın, Silva Quartet, Brothers Trio Haziran ve Temmuz ayı boyunca performanslarıyla ücretsiz olarak tüm ziyaretçilerle buluşacak. Temmuz itibariyle ise müziğin yanı sıra açık hava sinema gösterimleri ile birbirinden önemli yapımlar izleyiciyle buluşacak. Contemporary İstanbul Vakfı’nın ilk ve tek kalıcı sergi alanı Cocoon, sergileriyle kültür-sanat odaklı eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Yaz boyunca Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen Hareket Eden Anılar sergisi, Fişekhane bünyesinde sabit olarak yer alan sanat alanı Cocoon’da meraklılarını bekliyor.

HER ADIMDA BİR TADIM

Ödüllü Şef Ömür Akkor’un restoranı Zennup1844, Bursa’dan sonra ilk kez Fişekhane’de. Lübnan mutfağı Al Hallab, Diyarbakır mutfağı Fırın-ci misafirlerini ağırlıyor. The Hunger, Cook Shop, Starbucks, Sushico gibi markalar ile bölgeye nitelikli lezzetleri sunuyor. Pazar yerinde yer alan markaları ile doğal ve organik ürünleri bölgeye getiriyor. Bölgedeki tek Gurme Carrefoursa Fişekhane’de yer alıyor.

7’DEN 70’E HERKES İÇİN BİR ŞEY VAR

Fişekhane çok amaçlı performans sahneleri ile tiyatro, konser alanı, sinema gibi kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. En büyüğü 750 kişi kapasiteli çok amaçlı sahnelerin ve film izleme keyfini yüksek standartlarda yaşamak isteyen sinemaseverler için toplam 675 kişilik 6 sinema salonunun bulunduğu bir kültür sanat merkezi yer alıyor. İstanbul’da ilk kez Fişekhane’de açılan çok yönlü spor merkezi Euphoria Boss, zumbadan pilatese, yogadan cardio kickboksa birçok olanağı bir arada sunuyor. Euphoria Boss’da ayrıca çocuklar için özel düşünülmüş “Kids Fitness Kulübü” de bulunuyor. Dünyanın en başarılı eğitim sistemi olarak kabul edilen; Montesorri eğitimi veren Montessori Intertnational School Fişekhane’de yer alıyor. 3-7 yaş çocuklara İngilizce ve Türkçe eğitim veriyor.