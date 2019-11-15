Yöntemleri şaşırttı

15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul’da bir çok vatandaş eve çağırdıkları beyaz eşya firmalarının teknik servisleri tarafından dolandırılınca polis harekete geçti.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dolandırılan vatandaşların şikayetleri incelendi. Bir çok şikayette “Biz internetten firmanın teknik servisi aradık. Karşımıza çıkan 444’lü numarayı arayarak eve çağırdık. Evimize gelen teknik servis, eşyanızı servise götürmemiz gerek dediler. Eşyamızı götüren şahıslara bir daha ulaşamadık. bizim eşyalar geri getirilmedi” denildi.
SAHTE FİRMALAR
Polis, söz konusu 444’lü telefonları incelemeye alınca İstanbul’da önemli bir dolandırıcılık çetesiyle karşı karşıya olunduğu saptandı. Bunun üzerine mahkeme kararı ile teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiplerde ele başlarının ‘Arap’ kod adlı Devrat T., ve ‘Halo’ lakaplı Ali .S.’nin çete lideri olduğu belirlendi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
6 aylık takip sonrası elde edilen delilerin ardından operasyon düzenlendi. İstanbul ve Samsun’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iki ayrı depo olarak kullandıkları yerlere de el konuldu.
YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTTI
Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde çetenin çalışma yöntemi de ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre çete önce bir sahte teknik servis şirketi kurdu. Ve 444’lü numara alarak Google’e reklam verdi. Google reklamında önemli firmaların teknik servisi olduğunu belirtti. Herhangi bir firmanın teknik servisini arayan vatandaş, google arama motorundan aradığı zaman karşısına direk bu sahte firma çıkıyordu. Vatandaş yetkili servisi çağırdığını sanarak sahte firmayı arıyordu.
EŞYALARI ALIP KAÇIYORLAR
Elde edilen bilgilere göre, dolandırıcılar inandırıcı olsun diye servis araçlarına önemli firmaların logolarını yapıştırarak vatandaşın evine gidiyordu. Vatandaş logolu servis aracını görünce bunun gerçek servis aracı olduğuna inanıyordu. Eve giden dolandırıcılar, tamir edilecek beyaz eşyanın ‘Sorunu büyük. Bunu servise götürmemiz gerek. Parçası yanımızda değil’ diyerek buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası gibi benzer eşyaları götürüyorlardı. Ardından götürdükleri eşyayı bir daha geri getirmiyorlardı. Alınan tüm bu eşyalar depolara konularak ikinci el olarak piyasaya satılıyordu. Çetenin şu ana kadar 500 bin liralık vurgun yaptığı belirtiliyor. İlk kez böyle dolandırıcılık yapan ‘Organize bir suç’ örgütüne operasyon yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili çok yönle çalışma yapılıyor.
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