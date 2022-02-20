Çatıştı, kafasını tekmeledi yetmedi yerde vurdu

İHA

Seyrantepe’de köpek besleme yüzünden tartışan iki şahıs silahlarını çekerek birbirleriyle çatıştı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanıp yere düşen şahsı diğer şahıs defalarca kafasını tekmeleyip yeniden ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki şahıs Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) köpek besleme yüzünden cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş açtı. Caddenin ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Ç.’yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti.

KÖPEK BESLEME YÜZÜNDEN ÇATIŞTILAR

Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaşırken, yaralı halde yerde yatan Ç. için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı Murat Ç.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera gürültülerini inceledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine emniyette “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.

SERBEST KALDILAR

Şahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu. Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çatıştılar, yerde başını tekmeledi, tekrar ateş açtı

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki şahıs kavgaya tutuşarak silahlarını çekiyor. Şahıslar ardından birbirlerine ateş açıyor. Şahıslar yaralanıyor ancak biri yere düşüyor. Ayakta kalan şahıs diğerinin başını tekmeleyerek birkaç kez daha ateş açıyor. Şahıs ardından kaçarken yaralanan şahsın başına vatandaşlar geliyor.