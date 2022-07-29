Otobüslerde ücretsiz Wi-Fi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ücretsiz internet hizmetini toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaştırmak için proje başlattı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 1000 İETT otobüsünün internet altyapısı yenilendi.
İstanbul’da internet hizmeti verilen otobüs sayısı metrobüs de dahil olmak üzere 3 bin 312’ye yükseldi. Böylelikle günde yaklaşık 15 bin İstanbullu, seyahat halindeyken ücretsiz internetten faydalanabiliyor.
“TOPLU TAŞIMADA KESİNTİSİZ İNTERNET”
İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erol Özgüner, toplu taşıma araçlarında Wi-Fi kullanımının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek “Bu çalışmayla birlikte otobüsle seyahat eden İstanbullulara çok daha hızlı bir Wi-Fi hizmetini sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.
İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise ‘’Yaptığımız altyapı güçlendirme çalışmaları ile vatandaşlarımız yolculuk esnasında kesintisiz internet kullanmaya keyifle devam edecek” dedi.
'İSTANBUL SENİN' UYGULAMASINDAN ERİŞİLEBİLİYOR
Verilen bilgiye göre İBB tarafından 9 bin 563 noktada verilen İstanbul Wi-Fi hizmeti, günde 5 milyon İstanbulluya ulaşıyor. İBB Wi-Fi hizmetine “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Bu uygulama ile ilk 3 ay boyunca, vatandaşlara 60 GB’lik bir kullanım hakkı da veriliyor.
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