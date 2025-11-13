Habertürk
        İstanbul'da hız sınırları değişti! İstanbul'da hız sınırı ne kadar oldu?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı gerçekleşti ve İstanbul'da hız sınırlarının yeniden belirlenmesine karar verildi. Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Peki İstanbul'da hız sınırı ne kadar oldu?

        Giriş: 13.11.2025 - 16:24 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:26
        • 1

          Metropol şehir İstanbul’da hız sınırları yeniden belirlendi. İstanbul'da, başta Basın Ekspres, Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı olmak üzere 84 güzergahta hız limitleri güncellendi. İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesinin yer aldığı teklifte, 84 noktada hız limitinin güncellenmesi önerisi sunuldu. İşte, yeni hız sınırı

        • 2

          İSTANBUL'DA 84 GÜZERGAHTA HIZ LİMİTİ YENİDEN BELİRLENDİ

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 84 güzergahta hız limitleri yenilendi. 14 bin 655 levhada değişim kararı alınırken, 31 Aralık'a kadar tabelaların değişmesi bekleniyor.

        • 3

          LEVHALARIN HIZ LİMİTİ GÜNCELLENDİ

          D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı- Beylikdüzü (TÜYAP), D-100 Büyükçekmece Beylikdüzü (TÜYAP) - Altunizade Köprülü Kavşağı, D-100 Harem-Tuzla ,D-100 Kartal- Samandıra'da, tünellerde de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Avrasya tüneli, Tantavi Tüneli, Vecdi Diker Tüneli, Halit Ulukurt Tüneli'nde hız sınırları yeniden belirlendi.

        • 4

          HIZ LİMİTİ DEĞİŞEN YOLLAR

          Hız limiti değişen yollar arasında önemli arterler var.

          D-100 Karayolu bunlardan bir tanesi.

          Büyükçekmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölgede yeni hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.

          TANTAVİ TÜNELİ'NDE LİMİT ARTTI

          Polonezköy Kavşağı ile Riva Bağlantı Yolu arasındaki limit 90 kilometre/saate çıkarıldı.

          Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.

          Maltepe Büyükyalı Caddesi'nde ise değişiklik olmadı.

        • 5

          AVRASYA TÜNELİ'NDE DEĞİŞİKLİK YOK

          Avrasya Tüneli'nde ise değişiklik olmadı, hız sınırı 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.

          O4 Çamlıca Bağlantı Yolu-Finanskent arasında hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.

          Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki yeni sınır 90 kilometre/saat oldu.

          BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ

          Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise 70 kilometre/saat olarak değişti.

          Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti 90 kilometre/saat oldu.

          O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit ise 100 kilometre/saat olarak güncellendi.

          4.Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı 90 kilometre/saat oldu.

