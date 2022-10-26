ZİYARETÇİLER GÖREBİLECEK

Fuara özel olarak hazırlanan Sarsılmaz ayrıca ziyaretçilerine heyecan verici bir deneyim yaşama olanağı da sunuyor. SAHA Expo ziyaretçileri Türkiye'de ilk kez Sarsılmaz silahlarıyla, Sarsılmaz'ın özel açık hava test poligonunun muhteşem simülasyonuyla, üstelik bir fuar alanında ultra gerçekçi atış deneyimi yaşama şansı sunuyor.

Sarsılmaz tarafından SAHA EXPO için özel olarak hazırlanan sistem, Sarsılmaz’ın özel açık hava poligonunun tüm ortam, mesafe ve detay özelliklerinin birebir dijital dünyaya aktarılmasıyla oluşturuldu. Ziyaretçiler bu ultra gerçekçi simülasyonda SAR 9 METE tabanca, SAR 109 T makineli tabanca ve SAR 56 piyade tüfeğiyle atış yapabilecek.