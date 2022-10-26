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İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii firmalarının en önemli projelerinin boy gösterdiği Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı’nda yeni teknolojik sanayii ürünleri tanıtıldı

Giriş: 26.10.2022 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlk yerli insansız deniz aracı, ASELSAN’ın Minyatür Bombası ve ilk SARBOT ses getiren ürünler arasındaydı. Sektörün en büyük buluşması olan fuar, önemli iş birlikleri için fırsat sunuyor. SAHA EXPO fuarına 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firma katıldı.

  • Fuarda Türkiye’de ilk olan ve geleceğin insansız savaş konseptli robotu olarak üretilen “SARBOT” tanıtıldı.

  • TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHLI ROBOT!

    Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türk mühendislerinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu, hava topu geliştirme projesinin bir ürünü olan Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın ortak şirketi TR Mekatronik ile birlikte üretilen ve dakikada 750 adet 20 mm kalibre mühimmat ateşleyebilen döner namlulu, taretli top sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atış gücüne büyük katkı sağlayacak.

  • HÜRKUŞ UÇAKLARINDA KULLANILACAK

    Fuarda ayrıca Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfekleri sektör profesyonelleri buluşturan Sarsılmaz, yeni teknolojik silahı SARBOT ile dünyanın öncü markaları arasındaki yerini alıyor. Fuarda tanıtımı yapılan silahlı robot SARBOT, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

  • İstanbul Fuar Merkezi 7'nci Salon 7B-06A numaralı Sarsılmaz standında, yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'den fazla ürün arasından geniş bir yelpazeyi ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturan Sarsılmaz, Havada, Karada ve Denizde sloganıyla bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalibreden silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip.

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