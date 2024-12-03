İstanbul’a yeni tramvay hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği’ne yaptığı ÇED başvurusu sonuçlandı. Tramvay projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi.

3 yılda tamamlanması öngörülen tramvay hattının proje bedeli, 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL olarak hesaplandı. İskelelerin arkasındaki “Rıhtım Meydanı”, otobüs duraklarından arındırılacak.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre “Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı”, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2027 yılında işletmeye alınması öngörülüyor.

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İstanbul’un Anadolu yakasındaki raylı sistem ağını tamamlayacak olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı için İstanbul Valiliği’ne ÇED başvurusunda bulunmuştu. ÇED ile ilgili süreç 18 Ekim tarihinde başlamıştı.

PROJE HAKKINDA

Proje bedelinin 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL olacağı öngörülen yeni tramvay hattı ile ilgili olarak, tanıtım dosyasında şu değerlendirme yapıldı:

“Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nın geçtiği koridor mevcut durumda otobüs ve minibüs hatları ile hizmet verilen toplu taşıma yolculuk taleplerinin yoğun olduğu bir ulaşım koridorudur. Tramvay koridoru boyunca yapılacak olan cadde düzenlemesiyle araç yoğunluğunun ortadan kaldırılarak, yaya kullanımı öncelikli, insan odaklı, çevreci ve sürdürülebilir bir cadde tasarımı hedeflenmiştir. Bu çerçevede Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Projesi, sadece bir raylı sistem projesi olmayıp cadde bütününde bir düzenlemeyi hedeflemektedir.”