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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm hızlanacak - Emlak Haberleri

        İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm hızlanacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yasa yürürlüğe girer girmez İstanbul ve Marmara'nın dönüşümünü bir an evvel hızlandıracağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:42
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        Kentsel dönüşüm hızlanacak
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Beştepe’de dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Kentsel dönüşüm yasasının önümüzdeki günlerde Meclis'ten büyük bir destek alarak yasalaşacağını düşündüğünü ifade eden Özhaseki, "Yasa yürürlüğe girer girmez İstanbul ve Marmara’nın dönüşümünü bir an evvel hızlandıracağız" dedi.

        Bakan Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulduğunu hatırlatarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yönetmeliklerini hazırlayıp yayınlayacağız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız eliyle de ülke genelindeki dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Bilim insanları ‘Deprem öncesindeki hazırlık için yapılan 1 birim harcama, deprem sonrasında 7 misline çıkıyor’ diyor. Biz, ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemekte kararlıyız" dedi.

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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde evlerin teslim zamanına ilişkin de konuşan Özhaseki, şunları kaydetti:

        "6 Şubat depremlerinden zarar gören şehirlerimizde 200 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Şu anda yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. İnşallah aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Alt ve üstyapısıyla, yollarıyla yeni şehirler inşa ediliyor. İşlerimiz kolay değil ama Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz."

        Özhaseki, deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton firmalarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Gerçek maliyeti bin 300 lira civarında olan bir mikap betona, ‘nakliye fiyatları arttı, ekipman bulamıyoruz, agrega bulamıyoruz, işçi ve usta bulamıyoruz’ gibi bahanelerle 3 bin liraya kadar bedel isteniyor. Biz bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik" diye konuştu.

        İlk Evim Arsa projesindeki son duruma ilişkin de bilgi veren Özhaseki, "Şimdi İstanbul'da bir de ‘Yarısı Bizden’ kampanyası var. Sosyal konut var 250 bin İstanbul’da. Bunların projesinin programını da kasım ayı sonuna kadar bitiririz. 1 milyon 20 bin vatandaş müracaat etmiş. ‘Biz evimizi yenileriz, siz bize para verin, bizi destekleyin’ diye" açıklamasını yaptı.

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