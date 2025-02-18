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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valisi Gül'den beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılar - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Gül'den beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılar

        İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 21:37
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        Vali Gül'den olumsuz hava şartları uyarısı
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        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

        Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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