İHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla asker uğurlaması yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve korona virüse karşı uyarıları dikkate almayan gençlere uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Asker uğurlaması yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor. Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız. Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım.”