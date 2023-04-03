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İstanbul Valiliğinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine isabet eden kurşunla ilgili yeni gelişme yaşandı. Pencereye isabet eden kurşunun gözaltına alınıp serbest bırakılan M.E.’nin kullandığı silahtan çıktığı belirlendi. Ortaya çıkan balistik raporla kesinlik kazandı

Giriş: 03.04.2023 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti binasına yapılan silahlı saldırıda son dakika gelişmesi! Balistik rapor sonucunda... - Haberler

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının 4 gün önce meydana gelen kurşunlanma olayı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olaydan sonra hırsızları kaçırmak için silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli şantiye görevlisi M.E. gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

BALİSTİK RAPOR UYUŞTU

Olayla ilgili devam eden soruşturmada silahın balistik raporu ortaya çıktı. Yapılan balistik incelemede İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisi M.E.’nin’nin kullandığı silahtan çıktığı tespit edildi.

İstanbul Valiliği bu konuyla ilgili açıklama geçti.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklaması şöyle;

“30 Mart 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal inceleme neticesinde; İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan (M.E)’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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