İstanbul Valiliği "Ödev Evi" açıldı

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan "Ödev Evi" Şile'de açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, eşi Zeynep Kaya, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Çalışma odaları, atölye ve oyun alanlarının bulunduğu Ödev Evi açılışında konuşan Vali Davut Gül, "Her çocuğun imkânlar ve fırsatlar verildiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Bu açıdan da mahalle ölçeğinde, yürüme mesafesinde olabildiğince birçok ödev evlerimiz olsun. Burada Milli Eğitim'in, öğretmenlerimizin desteğiyle rehberlik ve ödevlerine yardımcı olalım. Annelerimizin özellikle çocukları okuldan geldikten sonra, yürüme mesafesinde ödevlerini yaptıklarını bilmelerini istedik. Kaymakamımızın oluşturduğu bu Ödev Evi bizim beklentimizin çok üzerinde, çok daha güzel ve daha iyisi olacak. Dolayısıyla kendisine ve destek veren hayırseverimize ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

REKLAM Vali Gül, "İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her birinin annesi ve babası, çocuklarımızın iyi yetişmesini istiyor. Bizler, çocuklarımızın iyi yetişmesini istiyoruz. Okullarımızın tamamında okul spor kulübü kuruldu. Burada amacımız sporun tabana yayılması, spor alt yapısının gelişmesi ama daha değerlisi çocuklarımızın bağımlılıktan uzak durduğu, sağlıklı bireyler olarak yetiştirildiği, obeziteden kurtulduğu, beden ve ruh sağlıkları için yediden yetmişse herkesin spor yapabilmesi" ifadelerini kullandı.

Açılışta ev sahibi olarak konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Ödev Evi'nin hizmete girmesinde başta İstanbul Valisi Davut Gül'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Kaya, "İstanbul genelinde Valimiz önderliğinde bir çok proje hayata geçiriliyor. Şile'de Valiliğimizin projelerinden olan Ödev Evi Projesinin bir ayağını hayata geçiriyoruz. Burası bizler için, öğrencilerimiz için, gençler için çok önemli bir mekan. Onların gönül rahatlığıyla buraya gelip, huzurla ders çalışacakları, ödevlerini yapacakları bir nokta oldu. Bu proje bizlere çok büyük kapı açtı. Bizim minibüs, otobüs duraklarımız yanı başımızda olduğundan dolayı öğrencilerimiz okul bittikten sonra köylerine, mahallerine gidecekleri zaman burada bekleniyordu. Artık onlar için de burası çok sıcak bir yuva oldu. Ayrıca belirttiğim gibi Sayın Valimizin liderliğinde İstanbul genelinde hayata geçirilen projeler kapsamında Spor Şehri İstanbul projesi kapsamında bütün okullarımızda spor kulüpleri oluşturduk. Hedefimiz öncelik çocuklarımız okulların spor müsabakalarını yapsın, diğer okullarla yapsınlar, ilçe genelinde yapsınlar, il genelinde yapsınlar. Tabi bununla da kalmayıp hangi okulumuzun ne malzeme eksikliği varsa Valiliğimiz tarafından tedarik edildi ve hayata geçen projemiz hızlı bir şekilde sürüyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Davut Gül ve Kaymakam Mehmet Nebi Kaya daha sonra binayı gezdi ve Ödev Evi içerisinde bekleyen öğrencilerle sohbet etti.