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İstanbul Valiliğince, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı!

#Meteoroloji'den alınan bilgiye göre;

🟨Marmara’da rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/LhzJFc6ANv@meteoroloji_twi pic.twitter.com/TLVRxP4cE4 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 19, 2024 Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Lodos çatıları uçurdu