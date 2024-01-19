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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da lodos çatıları uçurdu

        Bursa'da lodos çatıları uçurdu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü, 3 araç zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:27
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        Lodos çatıları uçurdu
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        DHA'nın haberine göre olay, Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak’ta meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle, bir inşaat firmasına ait binanın saç çatısı uçtu.

        5 metre uzunluğundaki çatı, binanın yanından bulunan yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü.

        Çatının altında kalan 3 araçta hasar meydana gelirken, çatı, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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