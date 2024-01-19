Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı

REKLAM advertisement1

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalacak ve gidecek isimlerle ilgili de bekleyiş devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda geleceği merak edilen isimlerin başında Ante Rebic geliyor. Sezonun ilk bölümünde fazla forma şansı bulamayan Hırvat futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmek istediği konuşuluyordu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'tan ise Rebic'le ilgili karar çıktı. Portekizli hocanın Rebic'in takımda kalmasını istediği öğrenildi. Oyuncusunun performansından memnun olan Santos'un yeni dönemde Hırvat yıldıza daha fazla şans vermesi bekleniyor. REKLAM

2 MAÇTA KALİTESİNİ GÖSTERDİ Santos'un ilk maçında Karagümrük karşısında 81'de oyuna aldığı Rebic, uzatmalarda Gedson'a asist yaparken Eyüpspor ile oynanan kupa maçında ise 1 gol ve 1 asistle beğeni toplamıştı. Bu gol Rebic'in Beşiktaş'taki ilk golü oldu.

Rebic bu sezon toplamda ise 18 resmi maçta şans bulurken 599 dakika sahada kaldı. 1 gol ve 5 asist üretti. MİLAN'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ Beşiktaş'a sezon başında Milan'dan transfer edilen Rebic 2 senelik sözleşme imzalamıştı. 30 yaşındaki futbolcu yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.