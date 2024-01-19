Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam

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Özel okul ücretlerindeki ciddi artışlar, aileleri zor durumda bırakıyor. Velileri ayaklandıran okul ücretleri, sosyal medyada da paylaşılmaya devam ediyor. Bu yıl 2024-2025 dönemi erken kayıt maratonu fahiş ücretlerle start aldı. Son olarak sosyal medyaya düşen bir okul ücreti ise görenleri hayrete düşürdü.

Çünkü meşhur markalı bir özel okulun 1. sınıfa başlayacak bir öğrenci için talep ettiği ücret Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 640 bin lira. Ek masraflarıyla neredeyse bir otomobil fiyatına denk gelecek olan ilkokul 1 eğitimi için istenen tutar akıllara durgunluk getirdi.

Bu belki astronomik bir örnek olsa de özellikle İstanbul'da markalı ve çok şubeli okullarda ortalama 200 bin TL'nin altına okula giriş fiyatı kalmadı.

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ÖĞRETMENLERE KAŞIKLA VELİLERE KEPÇEYLE ZAM

Okula yeni başlayacaklar olanlar bu şok rakamlarla karşı karşıya kalırken ara sınıf öğrencilerine yapılan zamların da ne enflasyon hedefiyle ne ücret zam oranları ile yakından uzaktan ilgisi yok. Üstelik pek çok veli de okulda öğretmenlere yüzde 40 bile zam yapmazken bizlere yüzde 75'lere varan oranlarda artışlar yapıyorlar şeklinde isyan ediyor. Okulların ilgili yasaları yemek ücreti genel giderler gibi kalemlerle deldiğini ifade eden veliler tüm faturada kiralarda olduğu gibi bir yasal sınır konmasını talep ediyor.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde geçen yıl yapılan değişiklikle zam oranlarını belirleyen 13'üncü madde özel okullar lehine değiştirildi.

Buna göre artış oranı şöyle belirleniyor: "Özel okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz."

ARTIŞ ORANI YÜZDE 56.9'DAN ÇOK OLMAMASI LAZIM

Yani işin Türkçesi okula yeni başlayan veliye okul ne fiyat çekerse çekebilecek. Ara sınıflarda ise hem TÜFE hemde ÜFE'nin yükü azmış gibi bir de üzerine 5 puan eklenebilecek. Üstelik bu madde yemek ücreti ve genel giderleri de tarif etmiyor ve okullar zamları yüzde 100'lere vardırmak için yan yolları kulanıp velileri sıkıştırıyor. Üstelik erken kayıt adı altında velileri aylar önce borçlandıran okullar faturaları eylül ayında kesmeye başlıyor böylece ocak-eylül dönemi arası 8 ay paraları ödemedikleri vergileriyle birlikte bankalarda işletiyorlar.

Peki Aralık 2023'ün 12 aylık oralama enflasyon oranlarına göre okulların talep edebileceği en yüksek ücret artışı aslında ne kadar?

TÜFE bu tarihte 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53.8, ÜFE de yüzde 49,9. Bu formüle göre 5 puanlık özel okul jesti de eklenince ortaya çıkan rakam aslında yüzde 56.9. Ancak özel okullar velilerden yemek fiyatları ve genel giderler başlığı altında aldıkları ek paralarla eğitim ücretinde artış oranını yüzde 75'e kadar çıkartıyorlar. Üstelik bazı okulların yetkilileri bu oran ile ilgili itiraz edip şikayet etmek isteyen velilere "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüzde 75'in iznini aldık" diyerek itirazları savuşturmaya çalışıyorlar. Hoş velilerin ne CİMER'e ne de il milli eğitim müdürlüklerine yaptıkları şikayetlerde bir sonuç alınabiliyor. Soruşturma olmayınca da okul yönetimleri bildiklerini okuyor.

BAKAN TEKİN: ARA SINIFLAR İÇİN YETKİ MEB'DE

Özel okul fiyatlarındaki fahiş artışlara yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut yönetmeliğe göre, ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin Bakanlıkta, başlangıç sınıflarıyla ilgili yetkinin ise özel okullarda olduğunu söyledi.

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Pandemi, deprem ve benzeri nedenlerle daha önce özel okul ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapıldığını anımsatan Tekin, "Halihazırda mevcut yönetmeliğimize göre, başlangıç sınıfları için değil ama ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'mizde bununla ilgili tanımlama yapılmış durumda. Yani özel okulların ara sınıflar için TEFE, TÜFE bölü 2 artı yüzde 5'e kadar zam yapma hakları var" diye konuştu.

YARIM MİLYONU AŞAN OKUL FİYATLARI!

Okul fiyatları uçuk rakamlara ulaşınca tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiren veliler, okullardan gelen talepleri de paylaştılar.

Bir veli tarafından paylaşılan belge, özel bir ilkokulun 2023-2024 ile 2004-2005 eğitim-öğretim yılı ücretleri arasındaki farkı gözler önüne serdi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf için talep edilen miktar 485 bin 800 TL + KDV iken yemek için talep edilen miktar ise toplamda 96 bin TL + KDV oldu.

Bu fiyatlar geçen yıl ise şöyleydi: 1. sınıf için talep edilen miktar, 202 bin 500 TL + KDV, yemek ise 29 bin 100 TL + KDV.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücretleri

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ücretleri