Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Yalova ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

7 Ocak'ta 26 büyükşehirimiz ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adayımızı açıklamıştık. Dün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz kalan 48 büyükşehir ve ilimizin adaylarını milletimize takdim ettik. Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehirimizle birlikte 81 ildeki adaylarımızı belirlemiş olduk. İnşallah ana kademe, kadın ve gençlik yolları, mahalle ve köy temsilcileri ile 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?

Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiç birimize durmak dinlenmek yoktur. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Yalova'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum.

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"YALOVA ADETA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞARAK BİR YENİLENME YAŞADI"

Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bizzat şahit olduğumuz bu büyük yıkımın ardından Yalova adeta küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. İl olmasıyla birlikte toparlanan Yalova ülkemizin en gözde, cazip şehirleri arasında yerini almaya başladı.

Yalova'nın önünde hala değerlendirmeyi bekleyen büyük potansiyel var. Amacımız hükümet ve belediye elele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. AK Parti belediyelerde elde ettiği başarıyla milletimizin gönlünde taht kurarak iktidara yürümüş partidir. Bunun için mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı öneme sahiptir.

31 Mart'ta muhalefet partilerine mensup başkanlar elinde ızdırap çeken şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanışmasını biz hedefliyoruz. AK Parti ve MHP'de bulunan belediyelerimizde çok daha yüksek oy oranıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarı altında birleşenlerin ittifakıdır. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet 18 yıl hapse mahkum olmuş teröristi Meclis'e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevindeki terör örgütleri mensupları salmanın hesabını yapıyorlar.

Hoyratça çiğnenmedik hiçbir ilke, işportaya çıkarılmadık hiçbir değer bırakmadılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini getirdiler bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler ve FETÖ taktiklerine teslim ettiler.

Dikkat ederseniz yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ülkenin ve milletin aleyhine CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa CHP ve DEM birlikte takoz koyuyor. SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellerine set çeken, sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin altından Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkın ve adaletin savunulmasından rahatsız olanlar bunlar. İsrail'in yanında yer alanlar bunlar.

Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşan yine bunlar.

14 Mayıs seçimlerinde kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize en aşağılık hakaretleri savurmuşlardı, bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere saldırıyorlar. Büyükçekmece'de bir teyzeye saldırıyor. Utan, hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok.

31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova inşallah 31 Mart'a kadar durmadan, usanmadan, sandıkları patlatarak tüm belediye, beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak.

Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça daha büyük kavgayı millete karşı veriyorlar. Yıllarca Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet istismarı yaparak milleti kandıran piyasa Atatürkçülerin gerçek yüzleri bu kirli işbirliğiyle ortaya çıkmıştır.

Biz ülkemizi kalkındırmanın ve büyütmenin peşindeyiz. Milletimizin müreffeh ve huzurlu hayata kavuşturmanın derdindeyiz. CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi sömürgeci ve emperyalistlerin değirmenlerine su taşımaya kalkmalarıdır.

Biz ülkenin ve milletin hayrına siyaset izleyen, programı ve projesi olan herkesle görüşmeye, konuşmaya, birlikte hareket etmeye varız. Cumhur İttifakı milletvekili veya belediye başkanlığı pazarlığı için değil ülkenin bekası, milletin geleceği, devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkeler ittifakıdır.

"YALOVA'NIN KENDİNE YAKIŞANI YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Yalova'nın bu seçimde kendine yakışanı yaparak tüm Türkiye'ye çok güzel bir mesaj vereceğine inanıyorum. Marmara bölgemizin bu nadide şehrinin hayallerine uygun, hak ettiği hizmetleri alabilmesi için milletvekili, belediye başkanı, cumhurbaşkanıyla hep birlikte çalışacak, koşturacağız.

Siyasette yarım asrı, belediyecilikte 30 yılı, ülkeye hizmette 21 yılı geride bırakmış bir kardeşiniz olarak karşınızda bulunuyorum. Hem şehrimiz hem ülkemiz hem dünyamız için gençliğimizde hayalimiz vardı. Ecdadın bu coğrafyayı asırlardır nasıl yönettiğinin sırlarına vakıf olunca heyecanımız arttı.

Türkiye'nin potansiyeli ve dinamizmi çok daha fazlasına el verdiği halde niçin harekete geçirilmediğini anlamakta zorlanıyorduk. Belediye başkanlığımızın ardından başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendikçe meselelerin arka planında işleyişini daha iyi görme imkanı bulduk.

Vesayet dediğimiz güç odakları, Türkiye'nin silkinip ayağa kalkmasını önlemek için her yola başvurdular. Cumhuriyet mitingleri, Gezi olayları, darbe girişimi ve ekonomik tuzaklara kadar nice oyunları boza boza bugünlere geldik.

Hala attığımız her adımda gizli veya açık pek çok tezgahla karşılaşıyoruz. Siyasi istikrar, sosyal huzur, ekonomik işleyiş ve güvenliği tehdit eden hiçbir hadise, gelişme tesadüf değildir. Hepsi aynı senaryonun ürünüdür. Aynı kötü niyetlerin yansımasıdır. Amaç Türkiye'yi hem kazanımlarından etmek hem de hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

Karşılaştığımız zorluk, sıkıntı ve engelleri az çok tahmin ediyordum. Böylesine pervasız ve saldırgan tavrı beklemiyorduk. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Her seçim Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir safhayı temsil ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında son dönemlerin en önemli imtihanını başarıyla verdik.

İnşallah 31 Mart'taki sandık imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız. 2028'e kadar tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmeye teksif etme imkanı bulacağız. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum.

Şimdi sizlere Yalova ilçelerinin başkan adaylarımızı tanıtmak istiyorum.

Altınova: Regaib Ahmet Özyiğit

Armutlu: Cengiz Arslan

Çınarcık: Numan Soyer

Çiftlikköy: Dr. Recep Hacı

Termal: Hüseyin Sinan Acar

İl belediye başkan adayımız: Mustafa Tutuk

İlçe belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum.