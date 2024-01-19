İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünya basınında

Burada 14 gün görev yapacak Gezeravcı ve mürettebatın, ocak sonunda aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor. Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları, dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.