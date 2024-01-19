Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Silah ve mühimmatları da yerli imkanlarla üretiyoruz.

Aynı zamanda ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız kullanıma başlıyor. Marlin Sida'nın da Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu başarılı projelerin sırrı kurumlar arasındaki sıkı işbirliği ve koordinasyondur.

TGC İstanbul da, denizde ikmal muharebe destek gemisi olan TGC Derya, TGC Anadolu'dan sonra en büyük ikmal gemilerimizdendir. TGC İstanbul Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ilk milli firkateyndir. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz.

REKLAM

"BATILI ÜLKELERİN HİÇBİR İNANDIRICILIĞI KALMADI"

Günümüzde savunmada güçlü ve bağımsız olamayan milletler geleceğe güvenle bakamaz. İçinde bulunduğumuz bölge çatışmaların, krizlerin, çekişmelerin en yoğun yaşandığı bölgedir. Türkiye tüm gerilimlerin ve krizlerin ortasında istikrar abidesi olarak adından söz ettiriyor. Bizi acımasızca eleştirenlerin bugün bize hak verdiğini görüyoruz. Benzer pişmanlık Gazze'de yaşanacak. En son kötü sınavlarını Gazze'de veren batılı ülkelerin hiçbir inandırıcılığı kalmadı.

"HEDEFİMİZ SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE"

Çoğu çocuk ve kadın 25 bin Gazzelinin katli başta olmak üzere 100 bin kişinin canını yakanlar bunun sonuçlarıyla yüzleşecek. Bugün bölgemize uçak gemileri göndererek İsrail yönetimine destek verenleri ibretle takip ediyoruz. Batılı güçler Netanyahu'nun barbarlık ve soykırımını izlemekle yetindiler.