Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. 'milli parkı' oldu

Milli park alanında, 20 yıl öncesine oranla sayıca çok daha fazla kızıl geyik, yaban domuzu, tilki ve kurt türleri görüldü. Park sınırları içindeki ve sahanın insan ulaşımına en uzak bölgelerinden olan Tokalı Kanyonu'nda Türkiye'de yaşayan 4 tür olan kara, kızıl, sakallı ve küçük akbabanın yuva yaptığı tespit edildi.