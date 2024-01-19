Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yeniden takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli voleybolcu, "Muhteşem bir yazı geride bıraktıktan sonra hepimiz kulüplerimizin başarısı için mücadele ediyoruz. Güzel bir gece. Müthiş bir atmosfer var. Böyle bir geceyi bize armağan ettiği için sponsorumuz Vodafone'a teşekkür ediyoruz. Bizimle çok güzel bir iş birliği içindeler." değerlendirmesinde bulundu.