Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        53
        Galatasaray
        GS
        51
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi - Voleybol Haberleri

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe milli voleybolcular ve spor camiasının önde gelen isimleri katılırken yıldızlar gecesi yaşandı!

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Organizasyona Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sultanlar Ligi'nde yer alan takımların oyuncuları ile spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

        • 2

          Türk voleybolunun elde ettiği başarılarla çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Üstündağ, "Vodafone ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Sultanlar Ligi'nin 40. yılını kutluyoruz. Voleybol güzel işler yapmaya devam ediyor. Kulüpler ve milli takım düzeyinde dünyada 1 numara olmamız ayrı bir gurur. Dünyanın en iyi ligine sahibiz. Bu yolda sponsorlarımızın yanımızda olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        • 3

          2023 yılını muhteşem başarılarla geride bıraktıklarının altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, "Zor bir süreçti ama burada kalabilmek çok önemli. Olimpiyat hayalimiz var. Türkiye, takım sporlarında olimpiyatta madalya kürsüsü görmedi. Biz bunun ilki olmak istiyoruz. Paris 2024'te bunu yaşamak istiyoruz. Bu gidişatla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na bu takımın yüzde 99,9 katılacağı ortaya çıkıyor. Erkeklerin hala Paris 2024 için şansı var. İnşallah bunları başaracak güçteyiz." diye konuştu.

        • 4

          EDA ERDEM DÜNDAR: PARİS 2024'TE MADALYA OLURSA TARİHE GEÇECEĞİZ

          Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, 2023'te elde ettikleri başarıları bu yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyayı hayal ettiğimde tüylerim diken diken oluyor. Neden olmasın. Artık güçlü bir ekibiz. Niyetimiz herkesin desteğiyle beraber olimpiyatlarda güzel işler başarmak. Bir madalya olursa tarihe geçeceğiz. Hepimizin hedefi olimpiyatlarda ülkemizi gururlandırmak ve bir madalya kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

        • 5

          Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yeniden takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli voleybolcu, "Muhteşem bir yazı geride bıraktıktan sonra hepimiz kulüplerimizin başarısı için mücadele ediyoruz. Güzel bir gece. Müthiş bir atmosfer var. Böyle bir geceyi bize armağan ettiği için sponsorumuz Vodafone'a teşekkür ediyoruz. Bizimle çok güzel bir iş birliği içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

        • 6

          Gecenin kareleri ise şöyle:

          Norm Ender - Gizem Örge - Ali Koç

        • 7

          Gizem Örge - Ali Koç

        • 8

          Şeyma Ercan - Kübra Akman

        • 9

          Zehra Güneş & Banu Can Schürmann

        • 10

          Gizem Örge

        • 11

          Meliha İsmailoğlu

        • 12

          Yıldızlar geçidi!

        • 13

          Hande Baladın

        • 14

          İlkin Aydın & Elif Şahin

        • 15

          Aslı Kalaç

        • 16

          Stefano Lavarini & Artun Aksan

        • 17

          Neslihan Demir ve kızı Zeynep

        • 18

          Aras Bulut İynemli

        • 19

          Beşiktaş Ayos

        • 20

          Daniele Santarelli & Pelin Çelik

        • 21

          Ezgi Akyaldız

        • 22

          Türk Hava Yolları

        • 23
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Habertürk Anasayfa