        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valiliği'nden Enrico Macias açıklaması | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği'nden Enrico Macias açıklaması

        İstanbul Valiliği, 5 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konserinin protesto edilmesi çağrılarının ardından bütün etkinliklerin yasaklandığını bildirdi

        Giriş: 03.09.2025 - 20:37 Güncelleme: 03.09.2025 - 20:37
        İstanbul Valiliği'nden Enrico Macias açıklaması
        5 Eylül'de Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico

        Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapılmıştı.

        İstanbul Valiliği olası mağduriyetlere karşı önlem alındığını bildirdi ve açıklama yaptı:

        Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

        Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

