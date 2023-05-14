İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Üsküdar seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.59 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 83.6 oldu. İstanbul Üsküdar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 149.874 oyla yüzde 49.74 - Recep Tayyip Erdoğan: 136.648 oyla yüzde 45.35 - Sinan Oğan: 13.941 oyla yüzde 4.63 - Muharrem İnce: 838 oyla yüzde 0.28 oy aldı.



İstanbul Üsküdar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 149.874 oyla yüzde 49.74Recep Tayyip Erdoğan: 136.648 oyla yüzde 45.35Sinan Oğan: 13.941 oyla yüzde 4.63Muharrem İnce: 838 oyla yüzde 0.28

İstanbul Üsküdar Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.54 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:00 itibarıyla yüzde 58.9 oranında açıldı. 2023 İstanbul Üsküdar milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 91.744 oyla yüzde 43.84 - Millet İttifakı: 87.778 oyla yüzde 41.94 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 8.931 oyla yüzde 4.27 - Ata İttifakı: 1.536 oyla yüzde 0.73 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 218 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 22:00 itibarıyla 2023 İstanbul Üsküdar milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 91.744 oyla yüzde 43.84Millet İttifakı: 87.778 oyla yüzde 41.94Emek ve Özgürlük İttifakı: 8.931 oyla yüzde 4.27Ata İttifakı: 1.536 oyla yüzde 0.73Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 218 oyla yüzde 0.1AK Parti: 78.455 oyla yüzde 37.49CHP: 68.446 oyla yüzde 32.70İYİ Parti: 19.332 oyla yüzde 9.24MHP: 10.937 oyla yüzde 5.23YEŞİL SOL: 7.487 oyla yüzde 3.58MEMLEKET: 3.146 oyla yüzde 1.50YENİDEN REFAH: 1.828 oyla yüzde 0.87TİP: 1.444 oyla yüzde 0.69ZP: 1.405 oyla yüzde 0.67BBP: 524 oyla yüzde 0.25GENÇ: 263 oyla yüzde 0.13ANAP: 205 oyla yüzde 0.10AP: 131 oyla yüzde 0.06HKP: 105 oyla yüzde 0.05AB: 97 oyla yüzde 0.05TKH: 93 oyla yüzde 0.04TKP: 79 oyla yüzde 0.04GBP: 75 oyla yüzde 0.04MP: 61 oyla yüzde 0.03YP: 60 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 52 oyla yüzde 0.02SOL PARTI: 46 oyla yüzde 0.02HAKPAR: 43 oyla yüzde 0.02