Naime Sert nsert@htgazete.com.tr

Türkiye'nin marka değeri en yüksek şehri İstanbul, MARKA Konferansı'nın 20'nci yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor. İş ve fikir platformu MARKA Konferansı, Yapı Kredi World ana sponsorluğunda, 18-19 Aralık'ta, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek. MARKA Konferanslarının kurucusu, Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, etkinliği İstanbul markası için sıçrama tahtasına dönüştürmeyi hedefliyor.

BULUŞTURAN ŞEHİR

Aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında buluşan Ayşegül Yürekli Şengör, MARKA Konferansı'nın Türkiye'de alanında kesintisiz devam eden tek iş ve fikir platformu olduğuna dikkat çekti. İstanbul'un marka değerinin dünya sıralamasında ilk 3'e girme potansiyeli bulunduğunu ifade eden Ayşegül Yürekli Şengör, konferansın İstanbul'un müthiş potansiyelini dünyaya ve şehrin insanlarına hatırlatacağını ve herkesi kapsayan bir sorumluluk çağrısı yapacaklarını söyledi. Buluşturan şehir İstanbul'a vurgu yapacak olan etkinliğe yüzde 5 civarında yabancı katılım bekleniyor.

'KENTTE YAŞAYANLARIN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ'

İstanbul markasının en büyük sorunlarından birinin İstanbul'da yaşayanların, İstanbul markasıyla ilişkilerinde olduğuna dikkat çeken Yürekli Şengör, öncelikle bu bakış açısını değiştirmek ve İstanbulluları İstanbul markasıyla barıştırmak gerektiğine dikkat çekti.

'MERKEZİMİZDE 5 YIL İSTANBUL VAR'

MARKA Konferansı'nın İstanbul hedefinin 20. yıl ile sınırlı olmadığını ve 25. yıllarına kadar hedefte tutmak istediklerini anlatan Yürekli Şengör, "Türkiye markası ve İstanbul için markalaşma, marka değeri kavramlarını yıllar önce ilk kez MARKA Konferansı gündeme getirmişti. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde İstanbul markasını gündemimizin merkezine aldık." şeklinde konuştu.

ÜÇ ANA TEMA BELİRLENDİ

İstanbul markası için üç ana tema belirlediklerini söyleyen Yürekli Şengör, bunların kültür sanat, dijital dönüşüm ve plastik atıklar olduğunu dile getirdi. Bu üç ana tema için İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile proje ortaklıklarına gittiklerini ifade eden Yürekli Şengör şöyle konuştu: "İKSV ile kültür-sanat üzerine stratejik bir plan ortaya koyma hedefimiz var. İstanbul'da kültür-sanatı temsil eden kurum ve kuruluşları İKSV liderliğinde bir araya getiriyoruz. Çalıştayın çıktıları konferansta açıklanacak. İstanbul'un marka değerinin dünya sıralamasında ilk 3'e girme potansiyeli var. İstanbul bu hedefe saklı potansiyelini değerlendirirse ulaşabilir. Buna inanıyoruz."

KENTİN RUHUNA UYGUN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI

Yürekli Şengör'ün verdiği bilgiye göre konferansta TÜSİAD'ın rehberliğinde kentin ruhuna uygun dijital dönüşümün yol haritasını açıklanacak.

BOĞAZ'IN İKİ YAKASI PLASTİK İÇİN BİRLEŞECEK

MARKA Konferansı, WWF ile birlikte İstanbul'un plastik atığını azaltmak ve tüketilen plastiği geri dönüşüme kazandırmak için Plastik Avcıları projesine liderlik edecek. İlk aşamada İstanbul Boğazı'nın iki yakası Beşiktaş ve Üsküdar'da başlatılacak projeyle geri dönüşüm atık ünitelerinin erişilir hale getirilmesi, haritalandırılması ve herkese açık hale getirilmesi sağlanması hedefleniyor.

YALIN'DAN ÖZEL ŞARKI

MARKA Konferansı'nın katılımcıları için bütün duygularına hitap etmeye 20 yıldır özel önem verdiklerini belirten Yürekli Şengör, merkezlerine aldıkları İstanbul'a bir şarkı hediye edeceklerini açıkladı. Ünlü müzisyen Yalın'ın İstanbul temasını işleyen bir şarkının sözlerini yazıp, bestelediğini belirtti. MARKA Konferansı'nın İstanbul'a adanan 20. yıl şarkısı büyük bir titizlikle hazırlanıyor. MARKA Konferansı'nın İstanbul'a eğilmekle birlikte hayatın her alanına dokunmaya bu yıl da devam edeceğini söyleyen Yürekli Şengör, alanlarında lider 70'e yakın yerli ve yabancı konuşmacının yine 15'er dakikalık seanslarda sahne alacağını söyledi.

70'E YAKIN KONUŞMACI YER ALIYOR

MARKA Konferansı'nda alanlarında lider 70'e yakın yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak. Konuşmalar 15 dakikayı geçmeyecek. 2000 yılında düzenlenen ilk MARKA Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan iş insanı Cem Boyner, bu yıl da konuşmacılar arasında. Türk tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı İstanbul'un tarihi kimliği ve yaşayanlar üzerinden kenti hak edip hak etmediğimizi tartışmaya açacak. Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, sanatçı Halil Altındere, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, Pakistanlı aktivist yazar Fatima Bhutto, MoMA'nın direktörü Glenn D. Lowry, moda dünyasının önemli isimlerinden Sir Paul Smith, Mary Katrantzou, Ayşe ve Ece Ege, şef Mehmet Gürs ve daha bir çok etkili isim konferansın konuşmacıları arasında. 20'nci yılında da konferansın moderatörlüğünü BJ Cunningham yapacak.