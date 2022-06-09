İstanbul'un ardından o ilde de ortaya çıktı!

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Zehirli 'Pusula Denizanası', Çanakkale ve İstanbul'un ardından şimdi de Yalova sahillerinde görüldü. Uzmanlar ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

İHA'nın haberine göre, daha önce İstanbul sahillerinde de gözlemlenen denizanası türü Yalova sahillerinde de belirdi. Yalova'da gerçekleştirilen çevre etkinliği çerçevesinde dalış gerçekleştiren dalgıçlar Yürüyen Köşk sahilinde tespit ettikleri pusula denizanasını inceledi.

'KÜRESEL ISINMANIN BİR SONUCU'

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Güroy, su sıcaklığının artmasına bağlı olarak denizanası popülasyonunda artış yaşandığını söyledi. Gürsoy, küresel ısınmanın bir sonucu olarak normalde Batı, Orta Akdeniz ve Adriyatik’te yaygın olarak görülen türün ülkemiz kıyı sularında da görülmeye başladığını ifade etti.

'ZEHİRLİDİR, TEMAS ETMEKTEN KAÇININIZ'

Gürsoy, denizanası popülasyonun aşırı çoğalmasının birçok nedenden dolayı insanlarda endişe kaynağı olabileceğini dile getirerek, "Yalova sahilinde de rastlanan pusula denizanası genellikle sarımsı, beyaz ve kahverengi renk tonlarına sahiptir. Genellikle su sıcaklığının artmasıyla ilkbahar aylarından itibaren görünmeye başlanabilir. Zehirli bir türdür. Temas etmekten lütfen kaçınınız. Temas halinde ağrı ve acı hissedebilirsiniz" diye konuştu.

'ALERJİK REAKSİYONA KARŞI SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURUNUZ'

Prof. Dr. Derya Güroy, temas sonrası yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi. Temas eden bireyin öncelikle sakin olarak denizden çıkması gerektiğini belirten Güroy, şöyle konuştu:

"Tatlı su uygulamamalı basınçlı bandaj veya alkol kullanmamalısınız. Temas edilen bölgeye deniz suyu ile dikkatlice yıkamalıyız. Varsa deriye yapışan parça ve dokunaçlardan gelecek fazla zehirlenmeyi önleyebilmek için kabartma tozu ve deniz suyu karışımını 5 dakika süreyle bölgeye uygulamanız tavsiye edilebilir. Dokunaçları çıkarmak için lütfen çıplak elle temas yapmayınız. Buz uygulaması yapabilirsiniz. Alerjik reaksiyon oluşumuna karşı en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilmektedir. Bu nedenlerle denize girerken dikkatli olunmalı.”

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

AA'nın haberine göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, pusula denizanalarının kent merkezi, Altınova ve Çınarcık ilçeleri ile Esenköy beldesinde görüldüğü bildirildi.

Genellikle sıcak iklimlerde rastlanan türün, son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde de görüldüğü duyurulan açıklamada, "Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde tatlı su kullanılmamalı, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, pusula denizanasının, kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için salgılarının olduğu kaydedildi. Bu salgıya temas edildiğinde, içindeki kapsüllerin patlamasıyla deride lezyonlara yol açtığı, kızarıklık, kaşıntı, yanma olabildiği aktarılan açıklamada, "Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir." uyarısında bulunuldu.