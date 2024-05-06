İstanbul trafiğinde makas kazası
İstanbul Bakırköy'de trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayarak başkalarının da canlarını tehlikeye atan sürücülerden biri kaza yaptı. Otomobilin makas attığı sırada başka bir araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 1
Trafikte makas atan sürücüler hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını tehliye atmaya devam ediyor.
- 2
Trafik magandalarının kazayla biten makas eğlencesi bu kez İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Şenlikköy Mahallesi'nde yaşandı.
- 3
İddiaya göre, Yeşilköy Caddesi'nde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı.
-
- 4
Peş peşe ilerleyen otomobilleri gören sürücülerden bazıları cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
- 5
Makas atan otomobillerden biri şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı.
- 6
Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.