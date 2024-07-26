İstanbul trafiğinde bijon anahtarlı saldırıya gözaltı
İstanbul Sultanbeyli'de, ters yönde ilerlerken kendisini uyaran otomobil sürücüsü ve engelli oğluna bijon anahtarıyla saldırıp döven kamyon sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
- 1
Sultanbeyli'nin Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yüzde 98 engelli oğlu ile hastaneden eve dönen Mehmet Baki'nin kullandığı otomobilin önüne tek yönlü yoldan ilerlerken bir kamyonet çıktı.
Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda olduğunu söyleyen Mehmet Baki'ye sürücü, "Çıksana lan geriye bu yol benim uğraştırma beni, ben istediğim yoldan giderim sana mı soracağım?" diyerek çıkıştı.
- 2
Kavga etmek istemeyen Baki, aracını geri çekip kamyonete yol vermesine rağmen sürücü eline bijon anahtarı ve taş alarak baba ile engelli oğlunun olduğu araca saldırdı.
Kamyonet sürücüsü sileceğine ve kaportasına zarar verdiği aracın kapısını açarak engelli Yasir Baki'yi ve babasını bijon anahtarı ile darp edip olay yerinde kaçtı.
- 3
Yaralanan Mehmet Baki ile oğlu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu kendilerine saldırarak yaralayan sürücüden şikayetçi oldu.
-
- 4
Baba Mehmet Baki, "Engelli oğlumun rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Oğlum yüzde 98 engelli. Hastane işlemlerini bitirip eve dönmek üzere yola çıktık. Tek yön olan yolda karşımıza bir araç çıktı ve bizi sıkıştırdı. Kendilerine buranın tek yönü olduğunu yanlış gittiklerini söylediğim halde bana hakaret ettiler. Buna rağmen ona yol verdim. Sürücünün yanındaki şahıs çok kızgındı. Aracından inip bize demirle saldırdı. Oğlumun kapısını açarak onu darp ettiler. Benim tarafımdaki kapı beni sıkıştırdıkları için açılmıyordu. Engelli oğlumu korumak için aracın diğer tarafından inmek zorunda kaldım. İndiğimde bana da saldırdılar. Arabama da zarar verdiler. Bijon anahtarı ile kafama vurdular, başım yarıldı. Bu insanların trafikte yer almaması lazım" dedi.
- 5
Sürücü ve yanındaki kişinin baba ile engelli oğluna saldırdığı ve hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri kamyonet sürücüsü Ö.D'yi gözaltına aldı.
Şüpheli Ö.D. emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.