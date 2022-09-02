İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2022: İstanbul Kart Ücreti Ne Kadar Oldu? Öğrenci, Tam Aylık Akbil Ücreti Ne Kadar? İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray Kaç TL Basıyor?

Megakent olan İstanbul, toplu taşımanın en fazla kullanıldığı illerin başında geliyor. Yoğun nüfusu içerisinde barındıran İstanbul aynı zamanda toplu taşıma kullanımında ilk sırada. Özellikle 2022 yılından itibaren yapılan yüksek oranda zamlar toplu taşıma ücretlerini de etkiledi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi; elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam yaptı. Yüzde 40’lık zamla birlikte yeni tarifeler de belli oldu. Peki, İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray kaç TL basıyor? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte 2022 zamlı güncel İstanbul toplu taşıma ücretleri…

2022 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ: İETT, METRO, METROBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ TL BASIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), nisan ayında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığını duyurmuştu. Akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarına zam teklifinde bulunulmuştu. Söz konusu zam teklifi kabul edilince yeni rakamlar da belirlenmiş oldu. Yeni fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konuldu. 2022 zamlı güncel İstanbul toplu taşıma ücretleri ise şu şekilde:

İstanbul’da 5,48 olan elektronik bilet fiyatı 7,67 liraya çıktı.

İlk aktarma 3,92 liradan 5,48 liraya,

Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya yükseldi.

Sosyal kart abonman ücreti 267 liradan 374 liraya yükseldi.

2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya,

78 lira olan öğrenci abonman ücreti 109 liraya,

3,92 lira olan öğretmen indirimli bilet ücreti 5,49 liraya, arttı.

7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 lira,

20 lira olan kısa mesafe 28 lira,

3,75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira,

396 lira olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi.

211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 lira şeklinde düzenlendi.

İETT ÜCRET TARİFESİ

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye

Öğrenci akbil 2.67 TL'den 3.74 TL’ye

Öğretmen akbil 3.92 TL'den 5.49 TL'ye

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye

Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;

En kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye,

En uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı.

Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL'den 2.42 TL'ye,

En uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı.

Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL'den 6.24 TL'ye,

En kısa mesafe ise 2.44'den 3.39 liraya yükseldi.

MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye,

Tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı.

Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu.

Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi.

Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92'lik kısa mesafe ücreti 5.49 TL,

8.45 TL'lik tam parkur ücreti 11.83 TL'ye çıkarıldı.

1 geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye,

2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye,

3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye çıktı.

ŞEHİR HATLARI VAPURLARI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı.

Tüm hatlarda öğrenci ücreti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı.

3.92 TL'lik öğretmen ve diğer indirimli geçiş ücreti de 5.49 TL'ye yükseldi.

Hatlarına göre tam bilet ücretleri de 7.67 TL ile 12.05 TL arasında değişiyor.

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının Adalar seferlerinde yeni ücretler şöyle oldu:

İlk biniş tam bilet ücreti ve aktarma 15.64 TL'den 21.90 TL'ye çıktı.

Öğrenci 7.82 TL'den 10.95 TL'ye,

Öğretmen 10.95 TL'den 15.33 TL'ye yükseltildi.

Adakartlı ücreti 9.38 TL'den 13.13 TL'ye,

Aktarma ücreti 5.86 TL'den 8.20 TL'ye çıktı.

TEK, İKİ, ÜÇ VE 10 GEÇİŞLİK BİLET TARİFESİ

İstanbul'da ulaşımda kullanılan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişikliğe gidildi. UKOME toplantısında alınan kararla 15 lira olan tek geçişlik bilet ve 25 lira olan iki geçişlik biletin fiyatında değişikliğe gidilmezken;

3 geçişlik bilet ise 32 liradan 35 liraya çıkarıldı.

5 geçişlik bilet 49 liradan 45 liraya indirilirken,

10 geçişlik bilet ise 88 liradan 90 liraya yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs hatlarındaki ücret tarifelerinin belirlenmesi ve yeni hat konulması teklifi de reddedilerek alt komisyona gönderildi.

İSTANBULKART ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart ücretlerine yüzde 100'e varan zamlı tarifeyi devreye koydu. İBB’nin 18 Temmuz’dan itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelinde, 25 liradan 50 liraya yükselerek yüzde 100 artış oldu. Anonim, öğrenci, engelli ve yaşlı İstanbulkart'ların ücretleri ise şu şekilde uygulamaya konuldu…

Kişisel kart 35 TL'den 60 TL'ye,

Anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı

Elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya,

Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya,

Öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya,

İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya,

Taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi

MAVİ KART NE KADAR OLDU?

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların TOPLU TAŞIMAda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya,

Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya,

Kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya,

Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya,

Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.

Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.