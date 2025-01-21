Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak, Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında onlarca kişi hayatını kaybederken, yine onlarca vatandaş yaralandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında bir sporcusunun da bulunduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da yaşamını yitirdiği açıklandı.

REKLAM advertisement1

Başımız sağ olsun



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve… pic.twitter.com/PtCocGWT6h — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2025

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet;

Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik! Haberi Görüntüle

SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Öte yandan spor camiası yaşanan acı olaya ilişkin taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı. İşte o mesajlar:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan… pic.twitter.com/Zth74wb4kV — TFF (@TFF_Org) January 21, 2025

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF): Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/KzEmSMKGqe — TBF (@TBF) January 21, 2025

Beşiktaş: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/Q0eA9yBJ0J — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2025

Fenerbahçe: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/f6De3kgWol — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2025 Galatasaray: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/NVGwvkm49D — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2025 Kasımpaşa: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. REKLAM Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/PID752A4JA — Kasımpaşa (@kasimpasa) January 21, 2025 Ankaragücü: Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Sakaryaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Adana Demirspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı! Haberi Görüntüle Giresunspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Antalyaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Adanaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ümraniyespor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak Haberi Görüntüle