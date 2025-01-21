Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak, Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak, Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti

        Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında Fenerbahçe'nin 2004 doğumlu yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak da hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, genç yüzücü ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Spor camiası da yürekleri yakan felaket sonrası başsağlığı mesajları paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçeli genç sporcudan acı haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında onlarca kişi hayatını kaybederken, yine onlarca vatandaş yaralandı.

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında bir sporcusunun da bulunduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da yaşamını yitirdiği açıklandı.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Başımız sağ olsun

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

        Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet;

        Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

        Fenerbahçe Spor Kulübü"

        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Haberi Görüntüle

        SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

        Öte yandan spor camiası yaşanan acı olaya ilişkin taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı. İşte o mesajlar:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF): Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

        Beşiktaş: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

        Fenerbahçe: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

        Galatasaray: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

        Kasımpaşa: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

        REKLAM

        Ankaragücü: Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

        Sakaryaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

        Adana Demirspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Haberi Görüntüle

        Giresunspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

        Antalyaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

        Adanaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

        Ümraniyespor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        Kabine toplanıyor: Ortadoğu, ABD ve iç politika
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa