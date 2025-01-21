Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak, Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında Fenerbahçe'nin 2004 doğumlu yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak da hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, genç yüzücü ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Spor camiası da yürekleri yakan felaket sonrası başsağlığı mesajları paylaştı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında onlarca kişi hayatını kaybederken, yine onlarca vatandaş yaralandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında bir sporcusunun da bulunduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da yaşamını yitirdiği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başımız sağ olsun
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet;
Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Öte yandan spor camiası yaşanan acı olaya ilişkin taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı. İşte o mesajlar:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF): Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Beşiktaş: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Fenerbahçe: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Galatasaray: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Kasımpaşa: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Ankaragücü: Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Sakaryaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
Adana Demirspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Giresunspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Antalyaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.
Adanaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Ümraniyespor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.