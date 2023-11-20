İstanbul Tiyatro Festivali'nde son hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali son haftasında, üç önemli gösteriye ev sahipliği yapacak.

Wajdi Mouawad imzalı Kız Kardeşler 21-22 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, Brokentalkers’ın sahneye koyduğu Ustalık Sınıfı 23-24 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda, festivalin benzersiz kapanış gösterisi İstanbul Mon Amour I Beyoğlu ise 26 Kasım’da Notre Dame de Sion, Galatasaray ve Saint Benoît Fransız Liseleri’nde izleyiciyle buluşacak.

Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilen 27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.

Festival biletleri passo.com.tr, Passo mobil aplikasyonu, Passo perakende satış noktaları ve İKSV gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta.

20 dile çevrilen oyunları ülkemizde de sıklıkla sahnelenen, festival izleyicilerinin de yakından tanıdığı Wajdi Mouawad, Kız Kardeşler oyunuyla festivalde. Biri Batı’nın güvenli Kanada’sından diğeri ise iç savaşla parçalanmış Lübnan’dan gelen iki kadının kız kardeşliğini ele alan tek kişilik oyunda usta oyuncu Annick Bergeron her iki kadına ve birkaç da yan karaktere tek başına hayat veriyor. Oyun, “Bu İşte Bir Kadın Var” mekân sponsoru Zorlu PSM’nin katkıları ve Institut Français Türkiye'nin değerli işbirliğiyle, 21-22 Kasım’da saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Tanıdık öğelerle dolu bir parodi gibi başlayan Ustalık Sınıfı giderek tüm klişeleri yıkıyor ve tiyatroyu bir metafor olarak kullanarak günümüz dünyasında ataerkillik, imtiyaz ve yaratıcılığa dair çarpıcı ve çok eğlenceli bir tahlil sunuyor. New Yorklu sanatçı Truscott’un korkusuz ve mizahi feminist söylemleri ile İrlanda’nın en gözüpek ve özgün topluluklarından biri kabul edilen Brokentalkers’ın şaşırtıcı sahnelemesini birleştiren; metin, müzik ve hareket tiyatrosunu kullanan Ustalık Sınıfı, 23-24 Kasım’da saat 20.00’de İş Sanat ve Culture Ireland’ın değerli işbirliğiyle, İş Kuleleri Salonu’nda izlenebilir.

İSTANBUL MON AMOUR I BEYOĞLU 26 Kasım 11.00, 14.00 / Notre Dame de Sion, Galatasaray, Saint Benoît Fransız Liseleri

Işıl Kasapoğlu’nun yaklaşık 30 yıl önce Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’u Dinliyorum şiirinden esinlenerek tasarladığı İstanbul Mon Amour projesi, geçen yıl festivalde hayata geçirilmiş ve izleyicilere tekrarı olmayan unutulmaz bir deneyim yaşatmıştı. İstanbul Mon Amour bu yıl Ahmet Sami Özbudak’ın araştırmaları, hayalleri ve çeşitli sanatçılarla yaratıcı işbirlikleri neticesinde kurguladığı, tiyatronun büyüsüyle sarmalanmış bir Beyoğlu’na götürüyor izleyiciyi.

Meral Çetinkaya, Deniz Türkali, Bülent Emin Yarar, Okan Bayülgen gibi ustaların yanı sıra Ayfer Dönmez, Canan Atalay, Fehmi Karaarslan gibi genç kuşağın başarılı temsilcileri, gerçek hikâyelerden esinlenerek yazılan kısa oyunlarda sahnede olacak. Festivale özel olarak yaratılan, Meke Sanat’ın gösteri sponsorluğu ve İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen, festivalin tüm gün sürecek kapanış etkinliği İstanbul Mon Amour I Beyoğlu, 26 Kasım Pazar günü iki tur olarak gerçekleştirilecek ve saat 11.00 ve 14.00’te Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden başlayarak Galatasaray Lisesi ve Saint Benoit Fransız Lisesi’nde devam edecek.