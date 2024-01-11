İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Mehmet Birkiye oldu

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İstanbul Tiyatro Festivali’nin 2024 ve 2025’te düzenlenecek 28. ve 29. edisyonlarının küratörü, yönetmen, oyuncu ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Birkiye olarak belirlendi. Köklü Kent Oyuncuları geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan, kariyeri boyunca birçok oyunun yönetmenliğini üstlenen, hem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda hem de kuruculuğunu üstlendiği İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde akademik alana önemli katkılar sunan Birkiye, iki yıl süreyle İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörlüğünü üstlenecek.

Mehmet Birkiye, yeni göreviyle ilgili “İstanbul Tiyatro Festivali dünya tiyatrosuna açılan bir kapıdır. Birçok tiyatrocu bu kapıdan geçerek dünya tiyatrosuyla tanıştı. En azından kendim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu kapıyı açık tutmakta benim de katkımın olacağını düşünmek, heyecan verici bir sorumluluk. Umarım tiyatrocularımızı ve seyircilerimizi bu kapıdan geçirerek dünya tiyatrosunun güzellikleriyle buluşturabiliriz,” dedi.

Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde hazırlanacak dopdolu programıyla 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Aygaz, Entek, Opet, Tüpraş sponsorluğunda Ekim-Kasım 2024’te sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 2022 yılında programını yeni bir yapıyla şekillendirmiş ve bu yıldan itibaren festival programının, sahne sanatları alanından bir küratör eşliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmişti. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk küratörü Işıl Kasapoğlu olmuş; 2022 ve 2023 yıllarında Kasapoğlu’nun küratörlük görevini üstlendiği 26. ve 27. İstanbul Tiyatro Festivali, festival için tasarlanan özel projeleri, özgün metinleri ve farklı yaklaşımlar sunan birçok yeni yapımı izleyicilerle buluşturmuştu.