Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Mehmet Birkiye oldu

        İstanbul Tiyatro Festivali küratörü Mehmet Birkiye oldu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 2024 ve 2025 yıllarında, yönetmen, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tiyatro Festivali küratörü Mehmet Birkiye
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Tiyatro Festivali’nin 2024 ve 2025’te düzenlenecek 28. ve 29. edisyonlarının küratörü, yönetmen, oyuncu ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Birkiye olarak belirlendi. Köklü Kent Oyuncuları geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan, kariyeri boyunca birçok oyunun yönetmenliğini üstlenen, hem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda hem de kuruculuğunu üstlendiği İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde akademik alana önemli katkılar sunan Birkiye, iki yıl süreyle İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörlüğünü üstlenecek.

        Mehmet Birkiye, yeni göreviyle ilgili “İstanbul Tiyatro Festivali dünya tiyatrosuna açılan bir kapıdır. Birçok tiyatrocu bu kapıdan geçerek dünya tiyatrosuyla tanıştı. En azından kendim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu kapıyı açık tutmakta benim de katkımın olacağını düşünmek, heyecan verici bir sorumluluk. Umarım tiyatrocularımızı ve seyircilerimizi bu kapıdan geçirerek dünya tiyatrosunun güzellikleriyle buluşturabiliriz,” dedi.

        Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde hazırlanacak dopdolu programıyla 28. İstanbul Tiyatro Festivali, Aygaz, Entek, Opet, Tüpraş sponsorluğunda Ekim-Kasım 2024’te sanatseverlerle buluşacak.

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 2022 yılında programını yeni bir yapıyla şekillendirmiş ve bu yıldan itibaren festival programının, sahne sanatları alanından bir küratör eşliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmişti. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk küratörü Işıl Kasapoğlu olmuş; 2022 ve 2023 yıllarında Kasapoğlu’nun küratörlük görevini üstlendiği 26. ve 27. İstanbul Tiyatro Festivali, festival için tasarlanan özel projeleri, özgün metinleri ve farklı yaklaşımlar sunan birçok yeni yapımı izleyicilerle buluşturmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #Mehmet Birkiye
        #Tiyatro Festivali
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Habertürk Anasayfa