İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı Sırası Taban Puanı Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 110+3

110+3

110+3

115+3 113

113

113

118 1.821

2.450

2.580

3.670 495,19952

531,68185

519,20048

510,43415 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 3.248

3.780

3.470

4.480 483,00897

526,27015

514,35598

506,25671 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40+1

40+1

—

— 41

41

—

— 2.861

4.200

—

— 486,02770

524,80716

—

— Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 4.810

5.750

5.726

5.930 473,86016

519,89942

504,52188

500,00765 Uçak Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 6.019

5.980

6.144

6.800 468,63334

519,29122

502,96542

496,46201 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3

110+3

110+3

115+3 113

113

113

118 5.921

6.870

6.483

7.830 468,99682

516,99957

501,77771

492,62960 Endüstri Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 7.560

9.160

8.302

9.580 462,80752

511,70520

495,63376

486,92660 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2

50+2

40+1

40+1 52

52

41

41 9.098

9.670

10.613

13.800 457,84184

510,74115

489,19881

474,36091 Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 10.324

11.600

13.782

17.400 454,29643

507,00869

481,25092

465,41467 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 11.505

12.700

14.448

16.600 451,11459

504,89395

479,67136

467,21630 Elektrik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2

50+2

40+1

40+1 52

52

41

41 14.730

15.100

13.046

15.700 443,76417

500,90144

483,03027

469,44550 İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 110+3

110+3

110+3

120+3 113

113

113

123 14.029

15.400

16.685

17.800 445,31247

500,42662

474,82760

464,37379 Makine Mühendisliği SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 16.356

15.400

12.514

11.600 440,40845

500,38437

484,30490

480,61659 Elektrik Mühendisliği SAY 95+3

95+3

95+3

95+3 98

98

98

98 21.623

19.800

19.341

20.300 430,74369

493,67499

469,30738

458,46261 Matematik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 18.238

21.700

25.797

28.000 436,66205

490,97190

457,61793

442,29293 Mimarlık (İngilizce) SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 29.045

23.200

16.990

11.900 419,09909

488,76903

474,15344

479,74026 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 31.570

31.800

32.150

32.300 415,49998

477,35175

446,86862

433,95784 Kimya Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 32.927

32.100

33.135

34.300 413,55053

476,92311

445,25093

430,21466 Mimarlık SAY 110+3

110+3

110+3

110+3 113

113

113

113 39.683

35.900

27.657

20.500 404,67468

472,15724

454,36221

458,02050 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 37.851

36.700

37.321

39.100 407,04279

471,24282

438,53048

421,47397 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) SAY 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 56.018

37.100

75.899

66.400 385,35098

470,69417

386,27244

379,72168 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 45.349

38.700

27.614

19.400 397,81618

468,70993

454,44985

460,67946 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 41.303

40.900

41.821

42.900 402,64094

466,00383

431,69790

414,92719 Ekonomi (İngilizce) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 5.476

4.620

9.212

15.500 410,84865

459,16668

426,28017

403,98213 Fizik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 42.355

46.900

55.618

62.500 401,39031

458,82496

411,97811

384,96426 Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 50.798

51.700

55.985

93.000 391,31936

453,21603

411,51024

348,87287 Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 51.553

53.100

48.496

44.000 390,40696

451,60563

421,92936

413,10601 İnşaat Mühendisliği SAY 190+5

190+5

190+5

195+5 195

195

195

200 68.242

59.300

56.926

28.800 372,40758

444,44115

410,28324

440,76489 Gıda Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 67.173

62.200

56.301

53.900 373,49070

441,20929

411,09925

397,30745 İç Mimarlık SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 73.718

67.600

56.927

48.300 366,93190

435,09489

410,28307

406,00392 Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 72.578

70.700

70.546

69.100 368,07253

431,38165

392,68542

376,28878 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 70.086

71.100

75.849

78.600 370,53073

431,03064

386,33283

364,57176 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) EA 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 6.943

13.500

7.750

16.000 404,78657

427,25588

430,08885

403,21281 Kimya SAY 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 65.133

76.900

84.831

92.300 375,57694

424,31043

376,03518

349,51353 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 95+3

95+3

95+3

95+3 98

98

98

98 77.658

81.100

90.756

92.700 363,11913

419,67324

369,74606

349,09714 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1+0

1+0

1+0

1+0 1

1

1

1 94.535

81.500

102.277

93.900 347,74948

419,24156

358,29303

348,02331 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 81.374

82.500

82.933

84.300 359,47652

418,15255

378,19614

358,15986 Çevre Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 80.975

82.500

84.711

83.800 359,86319

418,14782

376,16260

358,67890 Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 102.107

84.100

70.299

58.100 341,45111

416,43533

393,01384

391,15476 Meteoroloji Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 96.225

93.800

95.644

90.300 346,36802

406,02925

364,78140

351,67983 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 41.430

—

—

— 402,48826

—-

—

— Geomatik Mühendisliği SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 136.530

98.600

93.311

71.600 316,01209

401,07745

367,04258

372,94633 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 90.761

98.900

100.328

106.000 350,99392

400,79153

360,19556

336,41203 Maden Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 111.098

111.000

126.071

130.000 334,12498

388,73196

337,97118

317,23008 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 123.190

112.000

91.978

71.400 325,11840

387,79921

368,44146

373,33753 Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 65+2

65+2

65+2

65+2 67

67

67

67 122.429

121.000

117.991

108.000 325,67560

379,43089

344,32025

334,49797 Jeoloji Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 127.553

121.000

119.057

116.000 322,02801

378,93137

343,47987

327,77327 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 64.053

—

—

— 376,74402

—-

—

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7+0

—

—

— 7

—

—

— 65.756

—

—

— 374,95289

—-

—

— Jeofizik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 147.409

140.000

141.637

146.000 309,23089

363,18697

326,76674

306,74154 Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 155.664

141.000

112.059

89.400 304,43916

362,90039

349,47696

352,61144 Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 162.251

146.000

157.022

161.000 300,67645

359,05591

316,99847

297,79738 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

11+0

5+0

5+0 11

11

5

5 135.463

147.000

139.811

132.000 316,73135

358,46533

327,97610

316,18550 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

11+0

5+0

5+0 11

11

5

5 124.639

180.000

107.735

123.000 324,08161

336,22861

353,31681

322,94385 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) SAY 11+0

11+0

5+0

5+0 11

11

5

5 137.554

174.000

127.617

126.000 315,37778

339,75196

336,82563

320,47058 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5+0

5+0

5+0

— 1

5

5

— Dolmadı

175.000

136.106

— Dolmadı

339,16841

330,56169

— Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 25+0

30+0

30+0

30+0 16

12

30

30 Dolmadı

—

125.131

123.000 Dolmadı

—

338,68109

322,45267 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 34+0

34+0

34+0

34+0 22

34

34

19 Dolmadı

193.000

205.604

Dolmadı Dolmadı

327,32660

308,10621

Dolmadı İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) SAY 10+0

35+0

35+0

35+0 10

8

20

35 135.334

—

Dolmadı

147.000 316,81465

—

Dolmadı

306,50341 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8+0

—

—

— 8

—

—

— 135.383

—

—

— 316,78217

—-

—

— Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7+0

—

—

— 7

—

—

— 138.231

—

—

— 314,90020

—-

—

— Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 20+0

—

—

— 20

—

—

— 202.225

—

—

— 281,24222

—-

—

— Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8+0

—

—

— 8

—

—

— 223.293

—

—

— 272,58504

—-

—

— Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 7+0

—

—

— 7

—

—

— 414.867

—

—

— 245,12695

—-

—

— Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 7+0

—

—

— 7

—

—

— 428.092

—

—

— 243,33733

—-

—

— Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10+0

10+0

10+0

10+0 7

3

1

4 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52+0

52+0

30+0

20+0 26

8

—

14 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15+0

15+0

15+0

— 2

—

—

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0

10+0

20+0

20+0 —

—

—

- Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 8+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2+0

1+0

1+0

1+0 —

—

—

- Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15+0

15+0

15+0

— 1

—

—

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) SAY 20+0

30+0

—

— 14

10

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30+0

52+0

30+0

20+0 11

3

—

7 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10+0

10+0

10+0

10+0 2

2

—

3 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0

10+0

20+0

20+0 —

—

—

- Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30+0

52+0

30+0

20+0 13

7

—

6 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 8+0

—

—

— 3

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli SAY 20+0

20+0

30+0

— 3

14

8

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0

10+0

20+0

20+0 —

—

—

- Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 15+0

—

—

— 14

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) SAY 25+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 15+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 30+0

—

—

— 15

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücret SAY 15+0

15+0

15+0

— 8

—

—

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 15+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 15+0

15+0

15+0

— —

—

—

— Dolmadı

—

Dolmadı

— Dolmadı

—

Dolmadı

—