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        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki heyet, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bir önceki dönem İstanbul'un taksi sorununa çözüm konusunda İmamoğlu ile sık sık karşı karşıya gelen Aksu paylaşımında, "Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:20
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          İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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          Başkan Eyüp Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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          Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

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          Aksu, İmamoğlu'na Galata Kulesi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti.

          İmamoğlu ile Aksu, İstanbul'da taksi sorununun çözümü konusunda sık sık karşı karşıya geliyordu. Aksu, İBB'nin İstanbul'a 5 bin yeni taksi projesine karşı çıkarak bunun taksi esnafına zarar vereceği yönünde açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

          İBB'nin yeni taksi teklifleri defalarca reddedilmişti.

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