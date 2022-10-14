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İstanbul tahtı yeniden devraldı

TÜİK eylül ayı konut satış rakamlarını açıklarken, yabancıya satışta temmuz-ağustos aylarında zirveyi Antalya'ya kaptıran İstanbul tekrar listenin başına geçti. Eylülde yabancılar, İstanbul'dan bin 795 ev satın alırken Antalya'da satış bin 585 oldu

14.10.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul tahtı yeniden devraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı konut satış verilerini açıkladı.Temmuz ve ağustos aylarında zirveyi Antalya'ya kaptıran İstanbul tekrar tahtı ele geçirdi. İstanbul'dan yabancılar, eylül ayında bin 795 evin sahibi olurken Antalya'da satış bin 585'te kaldı. Antalya'yı Mersin, Bursa ve Ankara takip etti.

ANTALYA 68 AY SONRA İSTANBUL'U GEÇMİŞTİ

Temmuz ayında yabancıların en çok konut aldığı illerin başında bin 421 adetle Antalya gelmişti. Kent, 68 ay sonra İstanbul'u geçerek zirveye çıkmıştı. Antalya, detaylı verilerin açıklanmaya başladığı 2013'ten itibaren İstanbul'u en son Ekim 2016'da geçmişti. Temmuzdan sonra ağustos ayında da İstanbul'un üstünde yer alan Antalya, zirveyi eylül ayında kaptırdı.

YABANCIYA EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLLER

Toplam 49 644 4 186 4 591 5 567 6 447 5 962 8 630 3 939 5 273 5 049
İstanbul 19 594 1 771 1 958 2 245 2 564 2 451 3 906 1 154 1 750 1 795
Antalya 14 656 914 1 099 1 434 1 970 1 885 2 534 1 421 1 814 1 585
Mersin 2 596 219 216 229 299 264 428 289 317 335
Ankara 2 295 269 288 347 333 249 276 148 208 177
Bursa 1 532 117 161 174 158 132 226 165 193 206
Yalova 1 375 117 116 159 167 135 177 152 192 160
Sakarya 1 054 107 89 135 133 122 193 81 95 99
İzmir 972 142 100 132 138 109 125 50 87 89
Samsun 823 92 116 147 130 102 80 46 58 52
Trabzon 752 69 87 87 61 68 100 85 117 78
Diğer iller 3 995 369 361 478 494 445 585 348 442 473

EN ÇOK SATIŞ YİNE RUSLARA

Türkiye'deki evlere en çok rağbet yine Ruslardan geldi. Rusya Federasyonu vatandaşları, eylül ayında ülkemizden bin 196 konut satın aldı. Rusya'yı 592 konut ile İran ve 433 konut ile Irak takip etti.

UYRUKLARINA GÖRE SATIŞ SAYILARI

Toplam 50 173 4 234 4 639 5 618 6 524 6 033 8 707 3 974 5 340 5 104
Rusya 9 311 479 509 547 1 152 1 275 1 887 1 028 1 238 1 196
İran 6 540 761 711 784 905 736 987 431 633 592
Irak 5 255 513 633 741 714 617 807 380 417 433
Almanya 2 058 204 169 244 221 247 329 163 256 225
Kazakistan 2 045 132 197 241 311 218 318 190 231 207
Ukrayna 1 775 102 111 168 263 241 301 166 219 204
Afganistan 1 487 131 141 214 247 210 258 83 108 95
Kuveyt 1 318 82 144 156 104 130 190 125 195 192
Yemen 1 045 83 141 152 164 140 222 39 61 43
ABD 1 032 80 101 121 109 119 181 82 126 113
Çin 992 51 47 78 105 186 377 57 42 49
Azerbaycan 988 89 93 115 156 118 131 65 106 115
Filistin 981 80 113 123 154 155 205 34 60 57
İngiltere 975 82 100 140 116 91 144 90 92 120
Mısır 897 88 64 126 117 94 188 53 88 79
Ürdün 872 105 117 117 111 95 133 47 66 81
Pakistan 855 84 101 128 138 96 162 43 55 48
Lübnan 672 83 73 84 92 87 98 37 76 42
Suudi Arabistan 634 32 53 25 19 36 73 87 150 159
Sudan 601 58 53 81 77 80 103 35 66 48
Diğer ülkeler 9 840 915 968 1 233 1 249 1 062 1 613 739 1 055 1 006

SATIŞ SAYISI AZALDI SATIŞTAKİ PAY ARTTI

Eylülde ülkedeki toplam gayrimenkul satışıyla birlikte yabancıya satış da azaldı. Haziran ayında 8 bin 630 ile rekor kırarak toplam satıştan yüzde 5.7 pay alan yabancıya satış temmuzdaki sert düşüşünün ardından ağustos ve eylülde toparlanmaya geçti. Temmuzda toplam satış içindeki payı 4.2 olan yabancıya satış, ağustosta 4.3'e, eylülde ise 4.5'e yükseldi.

2022 Ocak 88 306 4 186 4.7
Şubat 97 587 4 591 4.7
Mart 134 170 5 567 4.1
Nisan 133 058 6 447 4.8
Mayıs 122 768 5 962 4.9
Haziran 150 509 8 630 5.7
Temmuz 93 902 3 939 4.2
Ağustos 123 491 5 273 4.3
Eylül 113 402 5 049 4.5

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