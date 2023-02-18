Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!

İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı! Hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul tahliye edilecek okullar listesi!

Kahramanmaraş depreminin ardından ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Depremin toplamda 11 ili etkilemesiyle yaşanan yıkımın etkisi büyük olurken uzmanlar diğer illerdeki risk konusunda acil önlemler alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. Riskli illerin en başında gelen il ise İstanbul oldu. Bu kapsamda İstanbul'da beklenen depreme karşı önlemler alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekleri bildirildi. Alınan kararın ardından İstanbul'da tahliye edilen 93 okulun hangileri olduğu merak edildi. İşte İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri...

Giriş: 18.02.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" ifadelerine yer verildi. Peki İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İşte İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri...

  • Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.

  • Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

  • Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.

  • RİSKLİ BULUNAN 93 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK

    Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

  • Açıklamaya, şöyle devam edildi:

    "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."

  • Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

  • TAHLİYE EDİLECEK OKULLAR HANGİLERİ? 

    İstanbul’da riskli olarak kabul edilen okulların isimleri belli oldu. Valilikten gelen detaylı bilgiye göre İstanbul’da tahliye edilecek okulların listesi...

    Habertürk nakledilecek okulların listesine ulaştı. 31 ilçede, 93 okul naklediecek. İşte o okullar...

    NAKLEDİLECEK OKULLARIN LİSTESİ 

    SIRA NO İLÇE ADI OKUL ADI

    1 Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

    2 Arnavutköy Suatlar Anaokulu

    3 Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu

    4 Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

    5 Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

    6 Ataşehir Akşemsettin Anaokulu

    7 Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

    8 Avcılar Gümüşpala İlkokulu

    9 Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu

    10 Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

    11 Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

    12 Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

    13 Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

    14 Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu

    15 Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

    16 Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu

    17 Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi

    18 Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

    19 Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu

    20 Bahçelievler Hürriyet İlkokulu

    21 Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

    22 Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

    23 Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

    24 Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu

    25 Beykoz Yavuz Selim İlkokulu

    26 Beykoz İshaklı İlkokulu

    27 Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

    28 Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

    29 Beykoz Kaynarca Anaokulu

    30 Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

    31 Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    32 Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

    33 Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

    34 Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu

    35 Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

    36 Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

    37 Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

    38 Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

    39 Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    40 Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

    41 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

    42 Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu

    43 Çatalca Karacaköy İlkokulu

    44 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

    45 Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

    46 Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

    47 Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

    48 Fatih Vefa Lisesi (B Blok)

    49 Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

    50 Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

    51 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    52 Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

    53 Güngören Ergenekon İlkokulu

    54 Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

    55 Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

    56 Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

    57 Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    58 Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu

    59 Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    60 Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu

    61 Küçükçekmece Papatya Anaokulu

    62 Küçükçekmece Gelincik Anaokulu

    63 Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu

    64 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

    65 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

    66 Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu

    67 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

    68 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

    69 Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

    70 Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu

    71 Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    72 Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    73 Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

    74 Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu

    75 Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu

    76 Şile Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

    77 Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

    78 Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

    79 Silivri Silivri Anadolu Lisesi

    80 Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

    81 Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

    82 Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

    83 Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

    84 Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

    85 Sultangazi Mehmetçik İlkokulu

    86 Ümraniye Ümraniye İmam Hatip Lisesi

    87 Ümraniye Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    88 Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

    89 Üsküdar Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

    90 Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

    91 Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

    92 Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    93 Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.