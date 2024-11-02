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        İstanbul'un bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oldu: Gökdelenler kayboldu

        İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü. yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:56 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:59
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          İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

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          Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü.

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          Ümraniyede yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.

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          İstanbul Boğazı'nda ise sis hafif şekilde etkisini gösterdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim yerlerinde öbekler halinde sis bulutları görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu hava oluştu.

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          Silivri'de ilçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini kısıtladı. İlçedeki bazı yapılan sis bulutlarının altında kaldı.

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          Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken, hafta sonu olması nedeniyle kent genelinde trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı.

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