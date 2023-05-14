İstanbul Şişli Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Şişli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Şişli başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Şişli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Şişli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Şişli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Şişli Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 87.76 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 67.1 oldu. İstanbul Şişli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 81.371 oyla yüzde 68.59 - Recep Tayyip Erdoğan: 33.269 oyla yüzde 28.04 - Sinan Oğan: 3.592 oyla yüzde 3.03 - Muharrem İnce: 405 oyla yüzde 0.34 oy aldı.



İstanbul Şişli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 81.371 oyla yüzde 68.59Recep Tayyip Erdoğan: 33.269 oyla yüzde 28.04Sinan Oğan: 3.592 oyla yüzde 3.03Muharrem İnce: 405 oyla yüzde 0.34

İstanbul Şişli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.87 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:01 itibarıyla yüzde 36.5 oranında açıldı. 2023 İstanbul Şişli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 33.498 oyla yüzde 51.88 - Cumhur İttifakı: 18.706 oyla yüzde 28.97 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 7.860 oyla yüzde 12.18 - Ata İttifakı: 887 oyla yüzde 1.38 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 130 oyla yüzde 0.2 aldı. Saat 22:01 itibarıyla 2023 İstanbul Şişli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 33.498 oyla yüzde 51.88Cumhur İttifakı: 18.706 oyla yüzde 28.97Emek ve Özgürlük İttifakı: 7.860 oyla yüzde 12.18Ata İttifakı: 887 oyla yüzde 1.38Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 130 oyla yüzde 0.2CHP: 27.344 oyla yüzde 42.35AK Parti: 14.730 oyla yüzde 22.81İYİ Parti: 6.154 oyla yüzde 9.53YEŞİL SOL: 4.990 oyla yüzde 7.73TİP: 2.870 oyla yüzde 4.45MHP: 2.514 oyla yüzde 3.89YENİDEN REFAH: 987 oyla yüzde 1.53ZP: 830 oyla yüzde 1.29MEMLEKET: 567 oyla yüzde 0.88BBP: 475 oyla yüzde 0.74GENÇ: 100 oyla yüzde 0.15TKP: 94 oyla yüzde 0.15AP: 57 oyla yüzde 0.09MP: 43 oyla yüzde 0.07ANAP: 30 oyla yüzde 0.05GBP: 27 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 27 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 14 oyla yüzde 0.02TKH: 9 oyla yüzde 0.01AB: 8 oyla yüzde 0.01MİLLİYOL: 6 oyla yüzde 0.01HKP: 6 oyla yüzde 0.01YP: 2 oyla yüzde 0.00