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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi | Son dakika haberleri

        İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi

        İstanbul Şile'de Doğancılı Plajı'nda denize giren iki kardeş boğularak can verdi. Yaşamını yitiren kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:48 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:59
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          Karadeniz'e kıyısı olan İstanbul'un Şile ilçesinde facia yaşandı.

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          Olay, 21 Temmuz öğle saatleri sırasında Şile Doğancılı Plajı'nda meydana geldi. 

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          Dört kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri sevk edildi. 

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          Ekipler ilk etapta 3 kişiyi sudan çıkarırken bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan yardım istendi.

           

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          Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlattı.

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          Sudan çıkarılan üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

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          Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

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          İnceleme sürüyor.

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