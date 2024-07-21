İstanbul Şile'de facia: İki kardeş boğularak can verdi
İstanbul Şile'de Doğancılı Plajı'nda denize giren iki kardeş boğularak can verdi. Yaşamını yitiren kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.
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Karadeniz'e kıyısı olan İstanbul'un Şile ilçesinde facia yaşandı.
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Olay, 21 Temmuz öğle saatleri sırasında Şile Doğancılı Plajı'nda meydana geldi.
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Dört kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri sevk edildi.
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Ekipler ilk etapta 3 kişiyi sudan çıkarırken bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan yardım istendi.
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Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlattı.
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Sudan çıkarılan üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı.
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Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.
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