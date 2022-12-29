Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi uzun süredir gündemdeydi. 2.5 milyon vatandaşımızın emekli olmasının yolunu açacak olan EYT yasasına dair detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Açıklamaların ardından İstanbul SGK İl Müdürlüğü adresi ve telefon numarası sorgulaması hız kazandı. İşte konuya dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ NEREDE?

İstanbul SGK İl Müdürlüğü; Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 43 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul'da yer almaktadır.

İSTANBUL SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM NUMARASI

0212 243 63 63

0212 372 10 00