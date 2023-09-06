İstanbul'da bugün hava nasıl? Valilik açıklama yaptı!
İstanbul'un bazı kesimlerinde özellikle dün akşam saatlerinde yağışın şiddetli olduğu, şimşek ve yıldırım çakmalarının sık sık yaşandığı meteoroloji açıklamaları ile gündeme geldi. Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği Başakşehir'de suya kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Güncel İstanbul hava durumu ile İstanbul sel felaketinde son durumu haberimizde derledik. İşte detaylar...
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İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında güncel hava durumu sorgulamaları hız kazandı. Bazı kesimlerde su baskınları oluşurken İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, İstanbul sel felaketinde son durum ne, can kaybı var mı? İşte istanbul hava durumu ile su baskınında son durum...
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İSTANBUL SELE TESLİM OLDU!
İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: 2 ÖLÜ, 12 YARALI
İstanbul Valiliği dün akşam İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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MGM UYARDI: SEL VE TAŞKINLAR OLABİLİR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğu, Tekirdağ'ın kuzey, İzmir'in güney ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL?
MGM raporu İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" yorumunda bulundu.
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